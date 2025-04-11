У ТЦК в Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК: що відомо
Останнім часом в Україні фіксують багато скандальних повідомлень, пов'язаних із ТЦК. Так, сьогодні у Луцьку в приміщенні ТЦК знайшли мертвим голову військово-лікарської комісії (ВЛК).
Про це повідомили у Нацполіції. Обставини та причини смерті наразі невідомі.
«Проведено огляд за участі СМЕ (судово-медичної експертизи), попередньо, тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено. Остаточну причину смерті чекаємо за результатами експертизи», — розповіли в Нацполіції.
Місцеві ЗМІ тим часом пишуть, що надзвичайна подія трапилася у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП, що на вулиці Теремнівській.
За інформацією ЗМІ, мова йде про голову ВЛК — лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака.
Зазначимо, що нещодавно стало відомо про смерть чоловіка в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними медиків, військовозобов'язаний помер від гострої серцевої недостатності. Хоча перед цим він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби.
Також відомо про скандал у ТЦК на Закарпатті, коли дочка заявила, що її батько помер після того, як його затримали й побили у ТЦК.
Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині вбили співробітника ТЦК, який супроводжував мобілізованих до навчального центру. А у Хмельницькому ТЦК мобілізований наклав на себе руки.160
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