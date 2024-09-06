«Надмірно сенсаційні заголовки»: у Закарпатському ТЦК відреагували на звинувачення у смерті військовозобов'язаного

В Україні щодня виникають скандали, пов’язані з ТЦК. Днями такий скандал виник на Закарпатті, коли дочка заявила, що її батько помер після того, як його затримали й побили у ТЦК.



Український омбудсмен Дмитро Лубенець, відреагував на звернення й зазначив, що цей випадок буде розслідуваний.

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Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР.

«З метою з'ясування всіх обставин справи, я скерував запит до Генерального прокурора. У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають», — йдеться у повідомленні.

Лубинець також нагадав, що у разі порушення прав, людина може звернутися:

- за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

- на електронну пошту: [email protected];

- на гарячу лінію: 0 800 501 720;

- за телефоном: 044 299 74 08.

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Разом з тим, у Закарпатському ТЦК розповіли свою версію того, що сталося з чоловіком, який начебто помер після візиту до військкомів.

«28 серпня поточного року громадянин під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутись до правоохоронних органів, опісля проведених відповідних законних процедур громадянин був доставлений до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних», — пишуть військкоми.

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Після того, як чоловіка доправили до ТЦК, було встановлено, що він підлягає призову на військову службу по мобілізації. Після проходження військового-лікарської комісії людину призначили до відправки в команду до навчального центру.

За даними Закарпатського ТЦК, 1 вересня під час транспортування команди до навчального центру чоловік звернувся зі скаргами на погіршення самопочуття. Йому викликали швидку й доправили до лікарні.

4 вересня чоловік у лікарні помер.

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Судово-медична експертиза встановила (за інформацією військкомів), що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов'язано з травматичними подіями.

«Надмірно сенсаційні заголовки та повідомлення у ЗМІ, які базуються на неповній інформації дестабілізують ситуацію та шкодять мобілізаційним заходам», — додали у ТЦК.

Раніше повідомлялось про смерть військовозобов'язаного після візиту до Житомирського ТЦК.

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