Київ відбивався всю ніч: після потужної нічної атаки дронів у столичному регіоні є жертви та руйнування (фото, відео)

Сили оборони України відбивали чергову масовану атаку росіян з повітря — ворог розпочав запускати ударні БпЛА ще напередодні вдень, близько 16:00, увечері та у ніч проти 18 травня на українську територію продовжували заходити чергові групи «Шахедів» та безпілотників-імітаторів. Станом на 08:00 в Київській області все ще фіксувався «Шахед», який «намотував» кола по регіону.

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За даними командування Повітряними силами ЗСУ, росіяни атакували 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Станом на 08:00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). 1 ворожий БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!

Велика кількість баражуючих боєприпасів атакувала столичний регіон. Моніторингові канали вночі повідомляли про велику кількість «Шахедів», по яких працювала ППО на околицях Києва, а також про десятки ударних БпЛА, що атакували Васильків.

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За деякими підрахунками, на Київщину заходило близько 80 «Шахедів».

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В столиці повітряна тривога пролунала опівночі, а ППО почала працювали по повітряних цілях близько третрьої години ночі. В КМВА повідомили, що зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Голосіївському районі.

«Пошкоджено дах нежитлової будівлі. Без пожежі та потерпілих. На місці працюють фахівці», — йдеться в повідомленні.

А у Соломʼянському районі виявлено пошкодження скління вікон квартири житлового будинку.

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А ось на Київщині є пошкодження житлових будинків, жертви та поранені. В КОВА повідомляють, що в Обухівському районі, де сталося часткове руйнування приватного будинку, від отриманих травм загинула 28-річна жінка. Поранено чоловіка 59 років, жінку 61 рік та дитину 4 років. Всі вони у стані середньої тяжкості шпиталізованіа. А у багатоповерховому житловому будинку, що розташований поруч, були пошкоджені вікна.

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

Місцеві тг-канали пишуть про падіння уламків збитого БпЛА в Глевасі, де була пошкоджена дача. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Фото "Київ ІНФО"

А на Дніпропетровщині під ворожою атакою перебували три райони. За інформаціює очільника ОВА Сергія Лисака, напередодні увечорі загарбники вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.

«По Межівській громаді Синельниківщини ворог вдарив БпЛА. Там пошкоджені господарська споруда і приватні будинки. Вже вночі FPV-дрон поцілив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі. Повсюдно минулося без загиблих та постраждалих», — поінформував керівник обласної військової адміністрації.

Обійшлося без постраждалих й на Миколааївщині, де росіяни напередодні увечорі вдарили БпЛА, тип якого наразі встновлюється, по Галицинівської громади.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено мережі електропостачання, без світла залишається два населених пункти — с. Лимани та с. Лупареве. Відновлювальні роботи тривають. Постраждалих немає», — повідомив керівник ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що днями росіяни атакували баражуючими боєприпасами західні регіони. Вибухи лунали, зокрема, в Луцьку та Іванаоа-Франківську.

Фото Повітряних сил ЗСУ

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