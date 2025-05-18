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Букмекери помилилися: «Євробачення» виграла Австрія (відео)
На «Євробаченні-2025» у Базелі, де Україну представляв гурт Ziferblat, переміг представник Австрії JJ із піснею Wasted Love, а українці посіли дев'яте місце.
«Суспільне» повідомляє, що австрійський співак набрав 436 балів: 258 — від національних журі та 178 — від глядачів.
Переможець — 24-річний співак Йоханнес Піч, який на «Євробаченні-25» співав про нерозділене кохання. Він — поціновувач класичної музики.
В чільну п'ятірку увійшли Австрія, Ізраїль (Юваль Рафаель з 357 балами); Естонія (Томмі Кеш з 356 балами);Швеція (KAJ з 321 балом); Італія (Lucio Corsi з 256 балами). До речі, фаворитами букмекеров була Швеція, але їхні прогнози не виправдалися. Також у чільній п'ятірці фаворитів далі йшли Австрія, Франція, Фінляндія та Нідерланди.
Ziferblat посів 9-те місце, набравли 218 балів (60 — від національного журі та 156 балів від глядачів.
Українці увійшли у десятку найкращих.
Ось так виглядає фінальна таблиця міжнародного пісенного конкурсу.
Ексклюзивний матеріал «Я не впевнений у їхній перемозі»: коментатор «Євробачення» Тимур Мірошниченко про гранд-фінал конкурсу" читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото — скріншот93
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