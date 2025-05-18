Букмекери помилилися: «Євробачення» виграла Австрія (відео)

На «Євробаченні-2025» у Базелі, де Україну представляв гурт Ziferblat, переміг представник Австрії JJ із піснею Wasted Love, а українці посіли дев'яте місце.

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«Суспільне» повідомляє, що австрійський співак набрав 436 балів: 258 — від національних журі та 178 — від глядачів.

Переможець — 24-річний співак Йоханнес Піч, який на «Євробаченні-25» співав про нерозділене кохання. Він — поціновувач класичної музики.

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В чільну п'ятірку увійшли Австрія, Ізраїль (Юваль Рафаель з 357 балами); Естонія (Томмі Кеш з 356 балами);Швеція (KAJ з 321 балом); Італія (Lucio Corsi з 256 балами). До речі, фаворитами букмекеров була Швеція, але їхні прогнози не виправдалися. Також у чільній п'ятірці фаворитів далі йшли Австрія, Франція, Фінляндія та Нідерланди.

Ziferblat посів 9-те місце, набравли 218 балів (60 — від національного журі та 156 балів від глядачів.

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Українці увійшли у десятку найкращих.

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Ось так виглядає фінальна таблиця міжнародного пісенного конкурсу.

Фінальна таблиця "Євробачення-25". Фото скріншот

Ексклюзивний матеріал «Я не впевнений у їхній перемозі»: коментатор «Євробачення» Тимур Мірошниченко про гранд-фінал конкурсу" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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