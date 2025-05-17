«Я не впевнений у їхній перемозі»: коментатор «Євробачення» Тимур Мірошниченко про гранд-фінал конкурсу

Популярний телеведучий Тімур Мірошниченко («Клуб 1%» та ЖВЛ на «1+1 Україна») вже двадцять років є незмінним коментатором «Євробачення». Не став вийнятком і пісенний конкурс, який у цьому році проходить у Базелі (Швейцарія) . Разом з Олександром Педаном та Владом Кураном він коментував та вболівав за учасників першого та другого півфіналів. В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Тімур Мірошниченко поділився враженнями від виступів і дав проноз щодо переможця «Євробачення-2025» (гранд-фінал відбудеться 17 травня).

«Вони прямо сліпили очі»

— Тімуре, яке у вас враження від другого півфіналу «Євробачення»?

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— Це було логічне продовження першого півфіналу. Історія, яка протягується крізь всі три шоу, пов'язана зі Швейцарією — місцем, де народилося «Євробачення». В другому півфіналі організатори зробили акцент на рушійну силу конкурсу — єврофанів. Було багато історій палких прихильників, які завдяки «Євробаченню» знайшли родину, щастя. Для цих людей травень — особливий місяць, ритуал, до якого вони готуються цілий рік. Був цікавий номер про той рік, коли єдиний раз за всю історію конкурсу не відбулося «Євробачення» — 2020 рік, пандемія. Багато артистів тоді не мали можливість вийти на сцену конкурсу — і ось їм надали таку можливість.

Не можу порівнювати, чи сильніший він, чи слабший за перший півфінал — мені все подобається на «Євробаченні». Моя колега зробила класне порівняння, що другий півфінал «більш блискучіший». І це відчувалось по всьому: костюми артистів, ведучих — вони прямо сліпили очі.

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— Багато років є відчуття, що другий півфінал «Євробачення» стає сильнішим, ніж перший. Артисти наче, розігріваються.

— Так, згоден, є таке. Розігріваються не тільки артисти, а і глядачі. Після року перерви складно відразу «в'їхати» в атмосферу «Євробачення». Перший півфінал розганяє, другий — вже на швидкості, а гранд-фінал — на пікових емоціях. За статистикою, кількість переможців з першого та другого півфіналів однакова. Сподіваюсь, що у цьому році переможець буде з того ж самого півфіналу, в якому виступала Україна.

Влад Куран, Тімур Мірошніченко, Alyona Alyona і Олександр Педан коментують та вболівають за учасників "Євробачення-2025»

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— Чи є передчуття, хто це? Букмекери роблять ставку на Швецію.

— Шведи прикольні, класні, у них цільний номер, такий мюзикл на сцені. Це цікаво. Але я не на 100 відсотків впевнений у їхній перемозі. Бо, як показує практика, такі класні, прикольні учасники, займають друге або третє місце. Після перших же репетицій другого півфіналу представники Австрії стали швидко скорочувати відстань від Швеції. Тому все може змінитися. У фіналі також важливі дрібниці — хто виступає перед тобою, після… Тому зараз гадати — це «пальцем у небо». Але я б не вважав шведів головними фаворитами «Євробачення».

— А представників Естонії з їх «еспресо-макіато»?

— Це приклад того, як на нас впливають соціальні мережі. Їхня пісня стала вірусною завдяки невеличким моментам, які «вірусилися» у користувачів. Для мене пісня «не грає» на великій сцені. Гадав, що естонці вийдуть з потужною піснею і я не зможу відірватися від екрана. Але я зміг і прямо на самому початку. Це той випадок, коли короткі фрагменти працюють, а цільний номер не дотягує.

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«Було трохи лячно»

— Гурту «Циферблат» вдалось вас вразити?

— Мені подобається наш номер. На великій сцені «Євробачення» він наче розквіт. Зрозуміло, у кожного свій смак. Але з музичної точки зору — він цікавий. З вокальної — також. Постановкою, грою світла нам вдалося посилити номер. Як на мене, він має правильний вигляд для сцени «Євробачення».

— Але букмекери наразі віддають нам 13-те місце.

— Були періоди, коли «Циферблат» ставили на сьоме місце. Насправді після п’ятого у всіх країн відсоток на перемогу рівняється одиниці. Тому різниця невелика. Букмекери орієнтуються на ажіотаж навколо учасників і номера, але це не завжди спрацьовує. Багато чого залежить від середньостатистичної «температури» по Європі.

— Що ви відчули, коли Україна на оголошенні результатів півфіналу «вскочила в останній вагон»?

— Це був цікавий момент. Нас залишили на останок. В компанії з Бельгією, якій, до речі, букмекери прогнозували п’яте місце. Звичайно, підсвідомо я розумів, що ми не можемо не пройти до фіналу, але закрадалася тривога. Було трохи лячно, нас змусили нервувати. До речі, така сама історія була п'ять років тому з гуртом Go-А, коли у 2021 році нас оголосили останніми.

Тімур Мірошніченко зізнається, що їм з Олександром Педаном довелось понервувати під час оголошення результатів другого півфіналу

— Ви взагалі все пам’ятаєте — 20 років «у справі». Є, що може вас здивувати у «Євробаченні»?

— Що стосується сценічних моментів — навряд чи. Але кожного разу «Євробачення» нове, як і ті, хто бере у ньому участь. Всі передові технології відпрацьовуються на «Євробаченні». Як, наприклад, «камера-павук», яка зараз є на всіх великих концертах. І так буває з кожною класною технологією. У цьому році мені подобається сцена «Євробачення» в цілому і рішення з рамкою, яка стоїть посеред залу. Це сучасна шоуіндустрія, наче ти потрапляєш в окремий музичний всесвіт.

— Як ваш робочий процес змінює конкурс?

— День стає довшим, а ніч коротше — всього три-чотири години. Але мій організм вже знає, що наступив травень, а отже — «Євробачення», і акумулює сили.

— У дітей є свої фаворити цього року?

— Поки вони жодного разу не додивились до кінця концерти. Після першого півфіналу я приїхав додому з ефіру, телевізор працював, а діти вже солодко спали на дивані. Прийшлось спочатку переносити їх, а потім йти спати й самому.

Тімур Мірошніченко з дружиною і дітьми

— Все менше розмов про те, чи доречно «Євробачення», коли у країні війна, але…

— Є речі, які неможливо виміряти грошима. Ми розуміємо, що витрачаються кошти, але це на розвиток культури, для можливості говорити з великої сцени до світу. Виміряти цей внесок грошима — неможливо. Як і побачити ефект тут і зараз, але ми відчуємо його протягом року або десятиліть. Бути частиною великої події Європи — це того варто. Після першого півфіналу у мене у соцмережі в коментарях просто навала ботів. Це росіяни, які відсторонені від «Євробачення», лізуть, бо їм болить. Ми — є у Європі, а їх немає.

— Чи є у нас шанс на перемогу у цьому році?

— До початку «Євробачення» я казав, що шанси 1 до 37, тепер — 1 до 36, адже ми в гранд-фіналі. Не буду доводити, що наші найкращі — для мене особисто це так. Так що все може бути.

Раніше популярна співачка, представниця від України на «Євробаченні-2024» Alyona Alyona вразила зверненням до мережі. Реперка опублікувала спогади про торішний конкурс, закликала до підтримки наших учасників та додала чуттєве відео про підготовку її спільного з Jerry Heil номера. Нагадаємо, Jerry Heil цьогоріч стала речницею від України на «Євробаченні».

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