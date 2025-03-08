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США не вагатимуться щодо санкцій проти росії та Ірану, — Бессент

17:25 8 березня 2025
Скотт Бессент

Адміністрація Трампа підштовхує Україну до переговорів з росією про припинення вогню, скорочуючи військову допомогу, а додаткові санкції проти рф можуть дати США більше важелів впливу на переговори. США також планують посилити санкції проти Ірану, щоб «закрити» його нафтовий сектор, і готові співпрацювати з регіональними сторонами, включаючи росію, для досягнення цієї мети. США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це допоможе привести до припинення вогню у війні в Україні. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Bloomberg.

За вказівкою президента Дональда Трампа, санкції проти росії «будуть застосовуватися чітко й агресивно для негайного досягнення максимального ефекту», заявив він, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка.

Адміністрація Трампа тисне на Україну, щоб вона сіла за стіл переговорів про припинення вогню з росією, і Бессент сказав, що додаткові санкції проти росії можуть допомогти надати США більше важелів впливу в переговорах.

За словами людей, знайомих з цим питанням, президент США готовий укласти угоду, яка дасть їм право допомагати розробляти деякі природні ресурси України, якщо президент Володимир Зеленський погодиться на реальний шлях до перемир'я і переговори з москвою.

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Скотт Бессент також заявив, що США посилять санкції проти Ірану, додавши, що США «закриють» нафтовий сектор країни, використовуючи «заздалегідь визначені орієнтири й терміни». За його словами, «зробити Іран знову банкрутом означатиме початок нашої оновленої політики санкцій».

Раніше спеціальний представник США з питань росії та України Кіт Келлог пояснив рішення Трампа припинити обмін розвідувальною інформацією з Україною.

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