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Холодна війна може перейти в гарячу: у Пентагоні зробили гучну заяву про ймовірність збройного конфлікту між США і рф
Ризик прямого збройного конфлікту Сполучених Штатів Америки з противниками, зокрема, з російською федерацією, суттєво зростає.
Про це заявив глава Північного командування ЗС США (NORAD) генерал Грегорі Гійо під час виступу перед законодавцями в Конгресі США.
У звіті Гійо йдеться про те, що ймовірність прямого зіткнення Сполучених Штатів зростає фактично з усіма головними противниками, до переліку яких, окрім росії, входять Китай, Північна Корея та Іран. На думку військового, вона зростає через кілька ключових тенденцій.
По-перше, на думку Гійо, це ризик ескалації в Україні та на Близькому Сході. Зокрема, повномасштабна війна росії проти України, яка вже триває четвертий рік, може перерости в прямий військовий конфлікт зі США через низку можливих сценаріїв.
Крім того, як зазначив Гійо, напад терористів ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року загрожує втягнути США у зіткнення з Іраном та його проксі-силами.
По-друге, як вказав у своєму докладі Гійо, стратегічна співпраця між Китаєм і росією, а також її транзакційні угоди з Північною Кореєю та Іраном, дедалі більше нагадують основу для військового партнерства, здатного швидко розширити конфлікт із одного фронту на коаліцію противників.
Третім фактором військовий експерт назвав накопичення засобів ураження близько до США. Гійо нагадав, що Китай розгортає надводні кораблі з крилатими ракетами в Беринговому морі та бере на озброєння атомні підводні човни та бомбардувальники з можливістю дозаправки в повітрі.
При цьому, рф поновила стратегічні патрулі важких бомбардувальників уздовж північноамериканського узбережжя та інтегрувала до свого флоту сучасні субмарини. До того ж, ракетні програми, а також кіберзброю, розробляють КНДР та Іран. Ці країни, як вказав Гійо, потенційно здатні пошкодити критичну інфраструктуру США.
У документі також підкреслюється, що ці тенденції створюють одночасно традиційні та нетрадиційні загрози на всіх театрах дій — від Європи та Близького Сходу до азіатсько-тихоокеанського регіону та Північної Америки.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому спроба США відірвати росію від Китаю є хибною.295
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