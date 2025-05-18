Меган Маркл посварилася з Кейт Міддлтон через плаття принцесси Шарлотти: палац розкрив деталі

Стосунки Меган Маркл з британською королівською родиною були позначені моментами напруженості та публічних розбіжностей. Протягом багатьох років деякі епізоди загострювали стосунки. Хоча Меган кілька разів намагалася послабити зв'язок з членами королівської родини, це, здається, було нелегко.

ВІДЕО ДНЯ

Під час весілля Меган Маркл та принца Гаррі сталася ситуація, яка могла б вплинути на майбутнє їхніх стосунків. Попри зусилля зберегти найсуперечливіші коментарі приватними, цей став публічним. Тож Кенсінгтонський палац розкрив деталі.

У 2018 році Меган і Гаррі святкували своє королівське весілля, а Шарлотта була подружкою нареченої. Кейт Міддлтон і Меган посварилися щодо сукні принцеси Шарлотти, що створило дуже напружену атмосферу. Конфлікт виник через посадку та довжину подолу сукні, пише видання Eda tv.

За словами біографа королівської родини Тома Бауера, Меган і Кейт були «дуже засмучені» під час обговорень, і обидві висловили речі, про які пізніше пошкодували.

РЕКЛАМА

«Обидві жінки плакали!» — згадувало анонімне джерело.

Меган кілька разів пояснювала, що інцидент був не конфронтацією, а обміном думками між ними. У своєму інтерв'ю з Опрою Вінфрі вона зазначила, що Кейт взяла на себе відповідальність і просила вибачення, принісши їй квіти після сварки.

Незважаючи на вибачення та спроби заспокоїти конфлікт, стосунки між Меган та найближчими членами королівської родини залишаються напруженими. Відсутність справжнього примирення позначилася на взаємодії і в родині Меган, що чітко показує, що епізод із сукнею залишається делікатною темою.

РЕКЛАМА

65

Читайте нас у Facebook