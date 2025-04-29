Принц Гаррі та Меган Маркл: у ЗМІ пояснили кризу у їхніх стосунках

Кожен крок Гаррі та Меган привертає увагу ЗМІ. Їхнє повернення на публічні заходи та їхнє ставлення одне до одного викликають багато питань щодо їхнього особистого життя. Преса завжди шукає будь-які ознаки, які розкривають правду про їхні стосунки. Нещодавно пара вперше за кілька місяців з'явилася у світі, що знову викликало такі сумніви. Меган та Гаррі вирушили до Нью-Йорка, щоб дати інтерв'ю журналу Time. Ця поява збіглася з особливим моментом для королівської родини — днем народження принца Луї, і посилила сумніви щодо міцностті шлюбу Сассексів, пише edatv.news.

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Аналіз невербального спілкування Гаррі та Меган під час цієї події був негайним. Трейсі Браун, експертка з мови тіла, заявила, що після прибуття Меган виявляла ознаки ігнорування свого чоловіка. «Вау! Вона взагалі не думала про нього, коли входила!» — прокоментувала ситуацію Браун. Спеціалістка спостерігала за реакцією Гаррі: «Він поправляв штани, щоб зняти стрес». Жест, який експерт інтерпретував як спосіб адаптації до напруги. Хоча пізніше пара здавалася більш комфортною, початкову зневагу Меган було важко не помітити.

Чутки про подружню кризу між Гаррі та Меган не нові, і багато хто припускає, що самотність принца в Сполучених Штатах може бути ключовим фактором. Меган має міцну підтримку у своїй рідній країні та кілька поточних проєктів. Натомість Гаррі зіткнувся з труднощами у пошуку такого ж зв'язку в Каліфорнії. Це відчуття ізоляції може впливати на стосунки, на думку кількох королівських коментаторів. Фактори, що впливають на Гаррі — відсутність тісного контакту з його британською родиною та дистанціювання від життя, яке він знав у Сполученому Королівстві. Все це могло ускладнити для Гаррі адаптацію до нового життя в Монтесіто.

Раніше повідомлялося, чому принцу Гаррі доводиться захищати Меган Маркл.

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