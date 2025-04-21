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Принц Гаррі перейняв стратегію Меган Маркл щодо королівської родини

17:23 21 квітня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Стосунки принца Гаррі з королівською родиною продовжують погіршуватися. Королівський коментатор Шарлотта Гріффітс припустила, що герцог Сассекський йде по стопах своєї дружини Меган Маркл у відносинах з сім’єю, пише Geo.tv

Говорячи про історію Меган з її власною родиною, Гріффітс заявила, що герцогиня має звичку відрізати людей, включаючи давніх друзів і навіть свого батька Томаса Маркла. Гаррі, можливо, застосував подібний підхід і тепер стикається з наслідками, оскільки він виявився відгородженим своєю сім'єю.

«Меган заморожувала стосунки зі своїми друзями, вона просто абсолютно холодно ставилася до людей, яких знала роками, включно з власним батьком, — сказала експертка. — Тож мені цікаво, чи відчувають вони смак власних ліків. Можливо, Гаррі перейняв цю політику заморожування людей».

Нагадаємо, що Меган має дуже великий вплив на чоловіка, який часом опиняється фактично в її тіні. Так, нещодавно вона переконала Гаррі у тому, що для просування бізнес-проєктів можна показувати своїх дітей публіці.

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