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Ніколь Кідман зізналася, що шкодує про одну річ, від якої відмовилася під час побачень

21:30 18 травня 2025
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман, яка нещодавно знялася топлес, відверто розповіла про одну річ, від якої їй не слід було відмовлятися. Під час розмови з журналістами 57-річна австралійсько-американська акторка та кінопродюсерка дала одну пораду щодо побачень.

Кідман сказала: «Я не мала багато побачень, але тримайся за свою силу. Не відмовляйся від своєї сили. Ось так. Тобі це подобається? Так. Знай, хто ти, і тримайся за свою силу. Не відмовляйся від неї», пише видання Geo.tv.

Додамо, що зірка серіалу «Сімейна справа» одружена з Кітом Урбаном з 2006 року та має від нього дочок Сандей Роуз, 16 років, та Фейт Маргарет, 14 років. Раніше Кідман була одружена з голлівудським улюбленцем Томом Крузом з 1990 по 2001 рік.

Примітно, що після розставання з Крузом вона мала серйозні стосунки зі співаком Ленні Кравіцем, які розпочалися у 2003 році та закінчилися у грудні того ж року. Далі акторка розповіла, яку б пораду вона дала тому, хто заходить у кімнату, повну незнайомців, як це роблять багато персонажів серіалу.

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«Це залежить від того, який це тип особистості, чи не так? Інтроверт — треба переступити через свій дискомфорт. Екстраверт — знизити градус. Прочитай кімнату», — поділилася Кідман.

Тим часом стало відомо, що пов’язує Тома Круза і колишню кохану Бена Аффлека.

Фото: Getty Images

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