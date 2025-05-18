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Ніколь Кідман зізналася, що шкодує про одну річ, від якої відмовилася під час побачень
Ніколь Кідман, яка нещодавно знялася топлес, відверто розповіла про одну річ, від якої їй не слід було відмовлятися. Під час розмови з журналістами 57-річна австралійсько-американська акторка та кінопродюсерка дала одну пораду щодо побачень.
Кідман сказала: «Я не мала багато побачень, але тримайся за свою силу. Не відмовляйся від своєї сили. Ось так. Тобі це подобається? Так. Знай, хто ти, і тримайся за свою силу. Не відмовляйся від неї», пише видання Geo.tv.
Додамо, що зірка серіалу «Сімейна справа» одружена з Кітом Урбаном з 2006 року та має від нього дочок Сандей Роуз, 16 років, та Фейт Маргарет, 14 років. Раніше Кідман була одружена з голлівудським улюбленцем Томом Крузом з 1990 по 2001 рік.
Примітно, що після розставання з Крузом вона мала серйозні стосунки зі співаком Ленні Кравіцем, які розпочалися у 2003 році та закінчилися у грудні того ж року. Далі акторка розповіла, яку б пораду вона дала тому, хто заходить у кімнату, повну незнайомців, як це роблять багато персонажів серіалу.
«Це залежить від того, який це тип особистості, чи не так? Інтроверт — треба переступити через свій дискомфорт. Екстраверт — знизити градус. Прочитай кімнату», — поділилася Кідман.
Тим часом стало відомо, що пов’язує Тома Круза і колишню кохану Бена Аффлека.
Фото: Getty Images448
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