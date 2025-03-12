Все завдяки батькам: доньку Ніколь Кідман розкритикували після появи на подіумі в показі бренду Miu Miu

Акторка Ніколь Кідман, яка нещодавно вразила журналістів зйомками для італійської версії журналу L'Officiel, має від музиканта Кіта Урбана двох доньок: Сандей Роуз, якій 16 років та молодшу, 13-річну Фейт Маргарет.

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І якщо Фейт Маргарет поки що тримається і тіні, то на Сайндей Роуз постійно сипляться звинувачення у непотизмі (просуванні в кар'єрі завдяки родинним зв'язкам).

Тим не менш, Ніколь Кідман вперто намагається «просунути» доньку до вершин модельної кар'єри, як і сталося днями на показі Miu Miu, пишуть ЗМІ.

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На показі 16-річна Сандей Роуз постала в коричневому шкіряному топі, шкіряній спідниці гірчичного кольору з чоботами в тон і бомбері в клітинку.

За лаштунками шоу вона розповіла Vogue, що їй порадили робити ширший крок на подіумі, щоб виглядати елегантніше, а також, що в цей вихід, який став другим у її житті, вона почувала себе «набагато впевненіше».

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Сандей Роуз співпрацює з Miu Miu другий сезон: 2024 року вона вже виходила на показі бренду, а також брала участь у його рекламних кампаніях.

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Тим часом після першої появи дівчини на подіумі деякі користувачі залишили у мережі негативні коментарі. Люди писали, що дочка Кідман отримала роботу тільки через відоме прізвище батьків і не має зовнішньої вигляду, що підходить для моделі. Тим не менш, дівчина впевнена, що має модельну зовнішність, і згодом завоює місце під сонцем.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно режисерка фільму «Хороша погана дівчинка» Галина Рейн розповіла подробиці про яскраву чуттєву сцену з молоком. Акторка Ніколь Кідман, яка зіграла генеральну директорку та ідеальну дружину й матір Ромі, приймає склянку молока від стажиста Семюела (Гарріс Дікінсон) у сцені, натхненній власним досвідом Рейн.

Фото: скріншот відео

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