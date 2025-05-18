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З метою тиску і залякування: що повідомили в ГУР про можливий запуск росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні
Росія, що веде повномасштабну війну проти України, планує «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
«З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити „навчально-бойовий“ запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу „ярс“. Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту свободний свєрдловскої області росії. Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», в листопаді минулого року росіяни вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою «Орєшнік». Пуски були з Астраханської області. Підльотний час з моменту запуску до влучання у Дніпрі склав 15 хвилин.
Фото: Facebook ГУР Міноборони226
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