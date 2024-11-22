Смертоносна балістика: розвідники розповіли про комплекс «кедр», яким росія атакувала Дніпро

У четвер, 21 листопада, росія вдарила по Дніпру ракетою з ракетного комплексу «Кєдр». Це нова балістична зброя ворога, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Як зазначає розвідка, пуски були з Астраханської області. Підльотний час з моменту запуску до влучання у Дніпрі склав 15 хвилин.

На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з них оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.

До розробки ракетного комплексу «Кєдр» залучалися підприємства військово-промислового комплексу росії, зокрема:

- московський інститут теплотехніки (м. москва);

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- федеральний науково-виробничий центр «титан-баррикади» (м. волгоград);

- головне особливе конструкторське бюро «прожектор» (м. москва);

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- концерн «созвєздіє» (м. вороніж);

- науково-виробниче підприємство «спеценергомеханіка» (м. москва);

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- науково-дослідний центр спецтехніки і конверсії «континент» (м. москва).

Випробування комплексу проходили на полігоні Капустін Яр в астраханській області рф у жовтні 2023 року та червні 2024 року.

Зазначимо, що у 2020 році російські державні ЗМІ повідомили про нібито розробку нового ракетного комплексу з шифром «Кєдр». Росіяни стверджували, що це буде стратегічний ракетний комплекс «нового покоління». Його також називали «перспективним».

Тоді росія не розкривала ніяких технічних характеристик комплексу, а також підприємства, які займаються розробкою. Уже у 2021 році в рф заявляли про нібито перші льотні навчання, а пізніше розкрили перші деталі про ракети. «Кєдр» нібито мав би отримати твердопаливну ракету. ЇЇ планували використовувати у шахтних та рухомих пускових установках. «Кєдр» мав би замінити міжконтинентальну балістичну ракету «Ярс».

У четвер, 21 листопада, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що рф вперше випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. У мережі повідомляли, що окупанти, ймовірно, випустили по Дніпру ракету «Рубєж».

Пізніше російський диктатор володимир путін заявив, що по Дніпропетровщині вдарили ракетною системою середньої дальності «Орєшнік». На територію «Південмашу», який колись виробляв такі ж балістичні ракети, прилетіло кілька десятків боєголовок. Аналітики вважають, що вищезгаданий «Орєшнік» — це той самий «Рубєж», а росіяни навмисно заплутують неймінги ракет.

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