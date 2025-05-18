Грози, град та аномальний холод: що кажуть синоптики про погоду у травні, яка, як і раніше, не тішить українців

В Україні в першій половині тижня під впливом холодної повітряної маси та циклонічної діяльності, в більшості регіонів країни прогнозується продовження аномально холодної погоди з рясними дощами, що встановилася раніше, які місцями супроводжуватимуться грозою і поривчастим вітром. Тільки з середини тижня та ближче до вихідних температурне тло поступово підвищиться, особливо у південних та східних областях. Найбільш прохолодна погода збережеться у західних та північно-західних областях. Такий прогноз дав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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У понеділок, 19 травня, вночі без істотних опадів, вранці та вдень у більшості областей України очікуються невеликі, місцями помірні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. В окремих пунктах відзначатиметься гроза та дрібний град. Вітер переважно південно-західний, 7−12 м/с, під час грози — поривчастий. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +5…+10 °С, у північно-західній частині країни +2…+7 °С; вдень +14…+19 °С, на півдні до +22 °С, на крайньому заході місцями +8…+13 °С.

Прогноз погоди на 19 травня. Фото Укргідрометцентру

У вівторок, 20 травня, нестійка та дощова погода очікується на всій території України. У південних та центральних регіонах місцями опади будуть значними. Вдень в окремих пунктах можлива гроза та дрібний град. Вітер на Лівобережжі південно-західний, на Правобережжі північно-західний, 7−12 м/с, удень у південних областях та Криму пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, у центральних та південних областях +8…+13 °С; вдень +12…+18°С, у Карпатському регіоні +7…+12°С.

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Прогноз погоди на 20 травня. Фото Укргідрометцентру

У середу, 21 травня, невеликі короткочасні дощі пройдуть у північних, східних та місцями центральних регіонах країни. У решті областей без істотних опадів. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +3…+10 °С, удень +18…+23 °С.

Прогноз погоди на 21 травня. Фото Укргідрометцентру

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У четвер, 22 травня, вночі без істотних опадів, удень місцями на Лівобережжі та у західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер переважатиме південного та південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, удень +19…+24 °С.

Прогноз погоди на 22 травня. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 23 травня, у західних областях очікуються дощі з грозами, місцями можливий град та шквалисте посилення вітру. На решті території України без істотних опадів. Вітер південний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 °С, удень +20…+25 °С, у Криму та південних областях +23…+28 °С, на крайньому заході +12…+17 °С.

Прогноз погоди на 23 травня. Фото Укргідрометцентру

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У суботу, 24 травня, дощі пройдуть у північних та південно-західних регіонах країни, місцями можлива гроза. У решті областей без істотних опадів. Вітер південний, 5−10 м/с, на Правобережжі України змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+16 °С. На решті України в нічний час +10…+15 °С, удень +23…+28 °С.

У неділю, 25 травня, на північному сході України пройдуть дощі, часом з грозою, у решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі складе у західних областях +7…+12 °С, у решті регіонів +11…+16 °С; вдень +18…+23 °С, на південному сході та Криму +24…+29 °С.

Тим часом у Мережі публікують відео снігу, що випав у Карпатах.



Як писали «ФАКТИ», волога та прохолодна погода, що переважає у другій декаді травня, обумовлена надходженням холодного повітря з північних регіонів Європи.

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