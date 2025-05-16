Вихідні будуть «мокрими»: синоптики дали невтішний прогноз на вікенд та розповіли, коли нарешті потеплішає

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Як і минулими вихідними, в ці суботу та неділю, 17 та 18 травня, в деяких регіонах ще можливі нічні заморозки. Втім, погода буде не такою аномально прохолодною, як тиждень тому.
Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що 17−18 травня погода буде нестійкою та вологою, з коливаннями температури повітря та атмосферного тиску.
«Найближчими днями на території України спостерігатимуться рясні дощі, місцями у супроводі грози та дрібного граду. Температура повітря в західних областях збережеться істотно нижчою за норму, на решті території країни буде відповідати сезону з незначними відхиленнями», — зазначив він.
Субота, 17 травня:
- У західних областях вночі помірні дощі пройдуть на Буковині, Поділлі та на Житомирщині, вдень опади охоплять увесь регіон. Подекуди можливі грози. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +8…+13 °С, на Закарпатті до +15 °С.
- У північній частині країни вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 °С, вдень +12…+18 °С.
- У центральній частині України вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються помірні, подекуди значні опади, можливі грози. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.
- У південних областях та Криму протягом доби очікується нестійка погода з дощами різної інтенсивності, місцями можлива гроза. Вітер південний із переходом вдень на західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +10…+15 °С, у Криму місцями +19…+24 °С.
- У східних областях країни подекуди очікуються короткочасні дощі, часом з грозою. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень на Донбасі місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +17…+22 °С.
Неділя, 18 травня:
- У західній частині країни вночі очікуються подекуди невеликі дощі, вдень пройдуть помірні дощі, місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний, 7 — 12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі очікується +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +9…+14 °С, на Буковині та Закарпатті +12…+17 °С.
- У північних областях України вночі пройдуть помірні, місцями значні дощі. Вдень очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень можливе посилення до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +13…+18 °С.
- У центральних регіонах країни протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, вдень місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +14…+19 °С.
- У південних областях та Криму вночі без істотних опадів, вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.
- У східних областях вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер південний із переходом вдень на західний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +14…+19 °С.
Тим часом його колега Наталка Діденко повідомляє про «температурній гойдалки» та потепління, що днями має повернутися в Україну.
«У суботу ще втримається холодна погода, у неділю потеплішає, у понеділок знову — ууух! — градуси вниз, а з вівторка-середи потепліє. Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися — вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими», — додала синоптикиня.
Раніше синоптики пояснювали, що волога та прохолодна погода, яка переважатиме в другій декаді травня, обумовлена надходження холодного повітря з північних регіонів Європи.
Фото Pixabay89
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