Вихідні будуть «мокрими»: синоптики дали невтішний прогноз на вікенд та розповіли, коли нарешті потеплішає

Як і минулими вихідними, в ці суботу та неділю, 17 та 18 травня, в деяких регіонах ще можливі нічні заморозки. Втім, погода буде не такою аномально прохолодною, як тиждень тому.

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Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що 17−18 травня погода буде нестійкою та вологою, з коливаннями температури повітря та атмосферного тиску.

«Найближчими днями на території України спостерігатимуться рясні дощі, місцями у супроводі грози та дрібного граду. Температура повітря в західних областях збережеться істотно нижчою за норму, на решті території країни буде відповідати сезону з незначними відхиленнями», — зазначив він.

Субота, 17 травня:

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У західних областях вночі помірні дощі пройдуть на Буковині, Поділлі та на Житомирщині, вдень опади охоплять увесь регіон. Подекуди можливі грози. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +8…+13 °С, на Закарпатті до +15 °С.

У північній частині країни вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 °С, вдень +12…+18 °С.

У центральній частині України вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються помірні, подекуди значні опади, можливі грози. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.

У південних областях та Криму протягом доби очікується нестійка погода з дощами різної інтенсивності, місцями можлива гроза. Вітер південний із переходом вдень на західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +10…+15 °С, у Криму місцями +19…+24 °С.

У східних областях країни подекуди очікуються короткочасні дощі, часом з грозою. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень на Донбасі місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +17…+22 °С.

Прогноз погоди на 17 травня. Фото Укргідрометцентру

Неділя, 18 травня:

У західній частині країни вночі очікуються подекуди невеликі дощі, вдень пройдуть помірні дощі, місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний, 7 — 12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі очікується +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +9…+14 °С, на Буковині та Закарпатті +12…+17 °С.

У північних областях України вночі пройдуть помірні, місцями значні дощі. Вдень очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень можливе посилення до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +13…+18 °С.

У центральних регіонах країни протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, вдень місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +14…+19 °С.

У південних областях та Криму вночі без істотних опадів, вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.

У східних областях вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер південний із переходом вдень на західний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +14…+19 °С.

Прогноз погоди на 18 травня. Фото Укргідрометцентру

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Тим часом його колега Наталка Діденко повідомляє про «температурній гойдалки» та потепління, що днями має повернутися в Україну.

«У суботу ще втримається холодна погода, у неділю потеплішає, у понеділок знову — ууух! — градуси вниз, а з вівторка-середи потепліє. Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися — вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими», — додала синоптикиня.

Раніше синоптики пояснювали, що волога та прохолодна погода, яка переважатиме в другій декаді травня, обумовлена надходження холодного повітря з північних регіонів Європи.

Фото Pixabay

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