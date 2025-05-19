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Ворог вночі підступно атакував Суми, Херсон та низку інших міст: де лунали вибухи та працювала ППО
Вночі та вранці 19 травня росіяни атакували Україну ударними дронами. Сили ППО працювали у багатьох регіонах.
За даними командування Повітряних сил, в ніч на 19 травня противник атакував Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА, 41 — збито вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.
Близько 22.30 окупаційні війська вдарили по житлових кварталах Херсона, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення.
«Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду у будинок загинула 75-річна жінка. Чоловік 76 років та дві 53-річні містянки доправлені до лікарні з травмами», — йдеться у повідомленні.
Окупанти також поцілили по житловій забудові у Центральному районі. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, гараж та легковий автомобіль. В оселях херсонців вибиті вікна та потрощені дахи, уточнив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Постраждав й залізничний вокзал.
Сумщина цієї ночі теж була під атакою російських БпЛА. У Шосткинській громаді, попередньо, є влучання шести безпілотників. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств, зазначили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Крім дронів, окупанти постійно тероризують мешканців області КАБами.
Близько 22:23 18 травня ворог атакував ударним дроном околиці Миколаєва. Пошкоджено вікна та фасад приватного будинку. Постраждалих немає, повідомило керівництво області.
Крім того, ворог двічі атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади. Сьогодні вранці здійснив артилерійські обстріли Куцурубської громади. Внаслідок однієї з атак у с. Дніпровське пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.
На Дніпропетровщині оборонці неба збили 5 БпЛА. За інформацією керівника ОВА Сергія Лисака, агресор продовжував терор Нікопольщини. Застосовував FPV-дрони по Мирівській та Марганецькій громадах. Ніхто не постраждав.
«Через вчорашню атаку на Грушівську громаду Криворізького району також пошкоджені 7 приватних будинків, 2 авто, мотоблок і мопед. Понівечені лінія електропередач та газогін», — додав Лисак.
Впродовж доби окупанти завдали 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок. Мирні жителі не постраждали,
Вибухи в ночі чули й в Черкасах.
Під ранок повітряну тривогу було оголошено знову у низці регіонів країни.
За даними Генштаба ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши при цьому 80 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1098 дронів-камікадзе та здійснили майже 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Водночас, У Талаківці Маріупольського району українськими дронами нанесено удар по базуванню окупантів.
«Станом на зараз має підтвердження смерті одного російського офіцера, кількох поранених та ушкодження військової техники. Крім того, уламки російської ППО спалили вщент будинок та ферму, як завжди влучно промазавши по дронах», — повідомляє Андрющенко Time.
Нагадаємо, вчора від російських дронів відбивався Київ та Київська область. Загалом ворог атакував Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 88 ударних БпЛА, ще 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.140
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