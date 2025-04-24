«Я в шоці»: названо переможців музичної премії YUNA-2025 (фото)
Національна музична премія YUNA-2025, яка на початку року оголосила номинантів, назвала переможців. Вручення нагород відбувалося у Жовтневому палаці у центрі Києва. Серед гостей — зірки-номінанти та їхні команди. Ведучим церемонії став блогер Анатолій Анатоліч, який за три місяці до нагородження схуднув на десять кілограмів! Переможців у 14 номінаціях оголошували пари знаменитостей, серед яких була Джамала, Камалія та Марічка Падалко. Церемонію відкрив виступ піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
Найбільшу кількість призів отримав гурт «Океан Ельзи», який став найкращим у номінаціях «рок-гурт», «альбом року» та «концертне шоу».
Співак Дмитро Монатік також переміг у трьох номінаціях — «пісня до фільму», «відеокліп» та «менеджмент».
Співачкою року названо Kola, найкращий співак — Артем Пивоваров.
«Я дуже щаслива! - написала на своїй сторінці у соціальній мережі Kola, яка зараз перебуває за кордоном. - А ще більше щаслива зараз бачити цю радість команди, бо ми так херячили в тому році, що думали, що помремо… Я в шоці, реально».
Джамала, яка була представлена у декількох номінаціях, таки не отримала нагороду. На це вона відреагувала на своїй сторінці.
«Ми сьогодні нічого не отримали, — написала артистка. — Так буває. І це не страшно, це мотивує ще більше робити чудового».
Спеціальну нагороду за внесок у розвиток музичної культури отримав гурт «СКАЙ» та його лідер Олег Собчук.
Список переможців YUNA-2025
Найкращий рок-гурт — «Океан Ельзи»
Найкраще концертне шоу — «Океан Ельзи»
Найкращий альбом — «Океан Ельзи»
Найкращий виконавець — Артем Пивоваров
Найкраща виконавиця — Kola
Найкраща пісня до фільму — Монатік «Старі фотографії»
Найкращий попгурт — Adam
Найкраща пісня — Teresa & Maria
Найкращий дует — alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria
Найкращий відеокліп — Монатік «А що»
Найкращий менеджмент артиста — Monatik corporation
Найкращий гіп-гоп артист — Parfeniuk «Врубай»
Відкриття року — Domiy
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