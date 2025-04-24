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«Я в шоці»: названо переможців музичної премії YUNA-2025 (фото)

19:19 24 квітня 2025
Вручення музичної премії YUNA-2025

Національна музична премія YUNA-2025, яка на початку року оголосила номинантів, назвала переможців. Вручення нагород відбувалося у Жовтневому палаці у центрі Києва. Серед гостей — зірки-номінанти та їхні команди. Ведучим церемонії став блогер Анатолій Анатоліч, який за три місяці до нагородження схуднув на десять кілограмів! Переможців у 14 номінаціях оголошували пари знаменитостей, серед яких була Джамала, Камалія та Марічка Падалко. Церемонію відкрив виступ піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Найбільшу кількість призів отримав гурт «Океан Ельзи», який став найкращим у номінаціях «рок-гурт», «альбом року» та «концертне шоу».

Співак Дмитро Монатік також переміг у трьох номінаціях — «пісня до фільму», «відеокліп» та «менеджмент».

Співачкою року названо Kola, найкращий співак — Артем Пивоваров.

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«Я дуже щаслива! - написала на своїй сторінці у соціальній мережі Kola, яка зараз перебуває за кордоном. - А ще більше щаслива зараз бачити цю радість команди, бо ми так херячили в тому році, що думали, що помремо… Я в шоці, реально».

Співачкою року названо Kola

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Джамала, яка була представлена у декількох номінаціях, таки не отримала нагороду. На це вона відреагувала на своїй сторінці.

«Ми сьогодні нічого не отримали, — написала артистка. — Так буває. І це не страшно, це мотивує ще більше робити чудового».

Допис Джамали пысля вручення музичної премії YUNA-2025

Спеціальну нагороду за внесок у розвиток музичної культури отримав гурт «СКАЙ» та його лідер Олег Собчук.

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Група "Скай" отримує спеціальну нагороду

Список переможців YUNA-2025

Найкращий рок-гурт — «Океан Ельзи»

Найкраще концертне шоу — «Океан Ельзи»

Найкращий альбом — «Океан Ельзи»

Найкращий виконавець — Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця — Kola

Найкраща пісня до фільму — Монатік «Старі фотографії»

Найкращий попгурт — Adam

Найкраща пісня — Teresa & Maria

Найкращий дует — alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria

Найкращий відеокліп — Монатік «А що»

Найкращий менеджмент артиста — Monatik corporation

Найкращий гіп-гоп артист — Parfeniuk «Врубай»

Відкриття року — Domiy

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що названо найпопулярніших виконавців України.

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