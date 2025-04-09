Неймовірно гнучкий і рухливий: завдяки чому Артем Пивоваров постійно перебуває у чудовій формі

Популярний український співак та саунд-продюсер Артем Пивоваров, який вчора представив нову пісню на слова класика Павла Тичини, вже кілька років веде здоровий спосіб життя, не їсть м'яса, а натомість налягає на овочі.



Завдяки цьому Артем перебуває у чудовій фізичній формі, і легко виконує карколомні стрибки та «польоти» під час виступів, пише українське видання.

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«Я фанат каш, обожнюю перловку. Броколі вітаю. Люблю грубі овочі, не люблю, коли вони сильно розварені», — розповів співак журналістам.

Рецепт улюбленої каші-салату, на якому базується система харчування Артема Пивоварова

Продукти:

Крупа перлова — 100 г.

Соус соєвий — 50 мл.

Оцет рисовий — 2 столові ложки.

Кленовий сироп або мед — 1 столова ложка.

Йогурт нежирний — 2 столові ложки.

Імбир мелений — ½ чайної ложки.

Часник, зубчики — 1 штука.

Сіль, перець чорний мелений — до смаку.

Олія кунжутна — 2 столові ложки.

Броколі — 50 г.

Морква — 1 штука.

Перець солодкий — 1 штука.

Огірок свіжий — 1 штука.

Капуста червоноголова — 1/6 штуки.

Томати чері — 8 штук.

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«Така каша-салат не набридне, навіть якщо куштувати цю страву щодня!» — впевнений Артем.

Як готувати улюблену страву Пивоварова:

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Промити перлову крупу. Злити воду, залити крупу водою ще раз та залишити на 30 хвилин.

Потім зцідити воду крізь сито й знову промити. Не варто залишати крупу у воді більше ніж на годину.

Висипати крупу у каструлю з товстими стінками. Посолити, залити 300 мл води. Варити 10 хвилин на середньому вогні під закритою кришкою, потім промити на ситі.

Змішати соєвий соус, оцет, мед, натертий або мелений імбир. Очищений зубчик часнику натерти на дрібній терці й додати до соусу.

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Перемішати з веганським йогуртом або майонезом, додати сіль та перець, кунжуту олію, ще раз перемішати та збити.

Броколі тушкувати у воді або над парою до м’якості. Приблизний час приготування — 10 хвилин для замороженої броколі, 15−20 — для свіжої.

Моркву вимити, очистити й натерти на грубій терці. Вимитий свіжий огірок нарізати кубиками.

Вимити й очистити від серцевини перець, нарізати його маленькими квадратиками.

1/6 капустини вимити й нашаткувати. Вимиті помідори перерізати навпіл. Вимити та порізати кінзу.

Овочі разом із тушкованою броколі змішати з перловою крупою й зеленню.

Раніше ми розповідали, як приготувати улюблену страву Софії Ротару.

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