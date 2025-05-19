Вибори у Румунії: Бухарест обрав проєвропейський шлях

У Румунії пройшов другий тур президентських виборів. Згідно результатів, перемогу отримав чинний мер Бухареста проєвропейський Нікушор Дан, який набрав 53,6% голосів. Його суперник. очільник праворадикальної партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон отримав 46,4% голосів.

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Нікушор Дан випередив свого конкурента на виборах більш, ніж на мільйон голосів. При цьому, за кордоном, попри успіхи опонента, Дан зібрав голоси в стратегічно важливих регіонах. Зокрема, у Молдові його підтримали 87% румунських виборців.

«Це — ваша перемога. Це — перемога тисяч і тисяч людей, які проводили кампанію цими днями, які вірили, що Румунія може змінитися у правильному напрямку», — сказав Нікушор Дан своїм прихильникам.

Виборча кампанія в Румунії не обійшлася без скандалів. Так, одразу після закриття дільниць Сіміон заявив про свою перемогу. Але результати екзитполів, як і підрахунки голосів показали протилежні результати.

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Після оголошення результатів на виборах Дан зробив перший допис у соцмережах. За його словами, «перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього».

У той же час, його опонент мера Бухареста Джордже Сіміон до останнього не визнававав своєї поразки.

«Я переміг, я новий президент Румунії, і я повертаю владу румунам», — заявив він одразу після закриття дільниць.

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Але вранці, 19 травня, Джордже Сіміон визнав свою поразку на виборах. Запланований протест його прихильників після цього було скасовано.

Раніше голова Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітали мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії. Крім того, з перемогою Дана привітав президент України Володимир Зеленський.

В Україні було відкрито три виборчі дільниці для голосування: у Києві, в Чернівцях і Солотвино на Закарпатті. Взагалі, у другому турі президентських виборів у Румунії взяли участь близько 11,5 мільйона виборців, що є однією з найвищих явок за останні роки.

Для України перемога Дана на президентських виборах у Румунії означає збереження одного з найнадійніших партнерів на південному фланзі. Зокрема, через територію цієї країни проходять логістичні маршрути, а також реалізуються оборонні програми і працює військова інфраструктура.

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Нагадаємо, у першому турі виборів президента Румунії після підрахунку 100% протоколів у другий етап виборчих перегонів, згідно даних ЦВК країни, пройшли ультраправий політик Джордже Сіміон і мер Бухаресту Нікушор Дан.

В ЦВК підрахували, що лідер ультраправої партії «Альянс за союз румунів» (AUR) Сіміон набрав 40,96% голосів виборців, за нього проголосували 3 862 404 виборці. За Дана проголосували 1 979 711 виборців (20,99% голосів). Водночас кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску отримав на виборах трохи більше 20% голосів.

Варто зазначити, що за останні півроку у Румунії це були другі президентські вибори. Як нагадує Explainer, попереднє голосування відбулося 24 листопада 2024 року, воно було анульоване рішенням Конституційного суду. Причина — масштабне втручання у виборчий процес.

Румунські спецслужби повідомили, що кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску використовувала у соцмережі TikTok мережу фейкових акаунтів, а також маніпулятивну рекламу і дезінформацію. За даними розслідування, виявилось, що у цьому задіяні російські спецслужби.

У лютому 2025 року Джорджеску заарештували, а його участь у повторних виборах заборонили. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах і створенні антисемітської спільноти. Після висунення звинувачень його відпустили, і зараз він перебуває під судовим наглядом.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Румунії зняли з президентських перегонів проросійську кандидатку.

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