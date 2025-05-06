Президентські вибори в Румунії після російського втручання: боротьбу продовжують ультраправий Сіміон та проєвропейський мер Бухареста

У Румунії, яка допомагає ЗСУ підсилювати ППО, після скасування попередніх результатів голосування через зовнішнє втручання росії знову вибирали президента країни.

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За результатами першого туру повторних виборів після підрахунку 100% протоколів у другий етап виборчих перегонів, згідно даних ЦВК країни, пройшли ультраправий політик Джордже Сіміон і мер Бухаресту Нікушор Дан.

В ЦВК підрахували, що лідер ультраправої партії «Альянс за союз румунів» (AUR) Сіміон набрав 40,96% голосів виборців, за нього проголосували 3 862 404 виборці. За Дана проголосували 1 979 711 виборців (20,99% голосів). Водночас кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску отримав на виборах трохи більше 20% голосів.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 18 травня.

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Переможець першого туру Джордже Сіміон заснував ультраправу політичну силу «Альянс за союз румунів» (AUR) у 2019 році після невдалої спроби обратися до Європейського парламенту як незалежний кандидат, передає Politico. Як пише видання, у молодості він брав активну участь у протестах за об’єднання Румунії з Молдовою. Сіміон також відомий тим, що закликав припинити постачання зброї Україні. Він вважає це «невигідним» для таких країн, як Німеччина, Франція, Румунія та Польща.

На думку Сіміона, деескалація — це єдиний шлях до розв’язання конфлікту. «Ми повинні зупинити цю війну. Ми повинні зупинити будь-які жертви серед цивільного населення. І саме тому маємо досягти припинення вогню. Сподіваємося, що мирні ініціативи Дональда Трампа дадуть результат», — заявив політик.

У той же час Сіміон заперечує, що має проросійські симпатії, і стверджує, що є лише «прорумунським». Йому неодноразово забороняли в’їзд і до Молдови, де його вважали загрозою національній безпеці.

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Крім того, Сіміон відкрито підтримує президента США Дональда Трампа, називаючи свою політичну платформу «трампістською». Він часто з’являється на публіці в червоній кепці із зображенням Трампа, а його партія просуває гасла соціального консерватизму, християнських цінностей і «захисту традиційної родини».

Сіміон також активно критикує політику Європейського Союзу, але попри це він виступає за збереження членства Румунії в ЄС. При цьому політик погрожує не виконувати його законодавство, якщо вважатиме його таким, що суперечить національним інтересам.

Сіміон висунув свою кандидатуру замість ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, якому заборонили балотуватися через кримінальні звинувачення. Із 2011 року йому заборонили вʼїзд в Україну через звинувачення в зустрічах із російськими спецслужбами в Чернівцях.

У свою чергу, Нікушор Дан назвав другий тур битвою між прозахідним та антизахідним напрямами в країні.

«Наше завдання — переконати румунів, що Румунії потрібен прозахідний напрям, і наша кампанія буде зосереджена на цьому протягом наступних двох тижнів», — сказав він.

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Раніше Нікушор Дан в інтерв'ю агентству Reuters заявляв, що збереження військової підтримки України є необхідним для безпеки його країни.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Але згодом Джорджеску почали звинувачувати у впливі на вибори через соцмережу TikTok. 6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. А самого Келіна Джорджеску затримали 26 лютого 2025 року.

Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах і створенні антисемітської спільноти. Після висунення звинувачень його відпустили, і зараз він перебуває під судовим наглядом.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», нещодавно Румунія і Молдова посилили правила перетину кордонів українцями на автомобілях.

Фото зі сторінки «Балканський оглядач» у соцмережах

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