Пропонувала розірвати з Україною договір про співробітництво: в Румунії зняли з президентських перегонів проросійську кандидатку

У Румунії, повітряний простір якої періодично порушують російські дрони, 24 листопада і 8 грудня відбудуться двотурові президентські вибори, а в проміжку між ними пройдуть парламентські вибори. Близько 20 політиків офіційно беруть участь у виборах, при цьому опитування громадської думки показують, що вподобання виборців дуже фрагментовані.

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Серед кандидатів у президенти — Діана Шошоаке, яка активно виступає за тісніші відносини з москвою, зустрічається із послом росії в Бухаресті та робить антисемітські та антизахідні заяви. Вона очолює невелику ультранаціоналістичну євроскептичну опозиційну партію «SOS Румунія», яка несподівано здобула два місця в Європейському парламенті в червні, пише Reuters.

Верховний суд Румунії на засіданні обговорив юридичні претензії, висунуті проти шести кандидатів в президенти. Він відхилив п'ять, але прийняв скаргу проти проросійського ультраправого політика Шошоаке, не пояснивши свого рішення.

Діана Шошоаке, яка вела пряму трансляцію на Facebook під час винесення рішення, повідомила своїм підписникам: «Це доводить, що американці, євреї та Європейський Союз змовилися сфальсифікувати румунські вибори ще до їх початку. З цього моменту ми маємо чіткий доказ того, що в Румунії обговорюється диктатура і повна відсутність демократії».

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Відомо, що в березні 2023 року Шошоаке подала законопроєкт, який пропонував денонсувати договір про добросусідство і співробітництво України та Румунії. Через це Міністерство закордонних справ України ініціювало накладення санкцій на сенаторку як особу, яка створює загрозу національній безпеці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Румунія, яка нещодавно була прийнята в Шенгенську зону, вбили молодого українця-нелегала.

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