ЗСУ посилюють свою протиповітряну оборону: як у цьому допомагає Румунія

Протиповітряний захист залишається однією з найважливіших турбот у війні України проти hосії. І якщо в hосії для цього намагаються використати зовсім невідповідні засоби, Україна використовує спеціалізовану зброю, отриману завдяки Румунії.

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Так, як повідомляють ЗМІ, Збройні Сили України використовують самохідний зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії СА-95 виробництва Румунії. По суті він є копією радянського ЗРК «Стріла-1» на базі румунського бронетранспортера TABC-79.

Комплекс оснащений чотирма пусковими для ракет класу «земля-повітря», які можуть знищувати цілі на висоті від 50 до 3500 метрів і на дальності від 800 до 4200 м. При цьому ймовірність поразки цілі становить від 10 до 60% і залежить від її швидкості — 310 метрів на секунду назустріч і 220 метрів навздогін, за власної швидкості ракети в 420 м/с.

Усього за ліцензією для румунської армії було побудовано 48 одиниць зенітних ракетних комплексів CA-95. Як шасі для цього ЗРК було обрано машину TABC-79, а не БРДМ-2, як у радянському варіанті. Водночас невідомо, скільки СА-95 отримали Сили оборони України.

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ЗРК можуть виявитися корисними в умовах, коли Іран, судячи з усього, нарощує постачання своїх дронів для окупантів.

Фото із сайту Militarnyi

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