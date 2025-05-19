Скандал навколо голосування українського журі на Євробаченні-2025: мережа обурена оцінками

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2025 завершився перемогою представника Австрії. Але оцінки національних журі від країн-учасниць досі обговорюються у мережі. Зокрема висновки професіоналів з України стали для багатьох глядачів незрозумілими. Нагадаємо, до складу журі увійшли: Melovin, Дмитро Шуров (Pianoбой), Олена Шоптенко, Tayanna та Нателла Чхартішвілі-Зацаринна.

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Відомо, що найвищий бал — 12 — від представників України було віддано дуету з Німеччини, 10 балів — Великій Британії, 8 балів — Італії, 7 балів — Швейцарії, 6 балів — Латвії, 5 балів — Естонії, 4 бали — Португалії, 3 бали — Люксембургу, 2 бали — Ізраїлю та 1 бал — Австрії.

Саме оцінки представнику Естонії Tommy Cash (справжнє ім'я — Томас Таммеметс) за пісню «Еспресо макіято» викликали найбільше обурення в українців. Йдеться про політичну невизначеність Томаса з приводу війни між Україною та росією. Також відомо, що участь у створенні номеру естонця приймала росіянка.

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- І хто з них прополосував за Томі Кеша, проросійського таргана??? — обурилися у мережі. — Я реально не витримую свого обурення і вимагаю, щоб ви відреагували на цю ситуацію. Навіть якщо він був би не проросійським, то там де є ГОЛОС і попадання в ті дві ноти?

- Він навіть співаком себе не позиціонує, він шоумен, — додали у коментарях. — І враховуючи його позицію ми мали його взагалі ігнорувати.

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- Голосу ноль, а про ноти я взагалі мовчу, — були в шоці глядачі. — Як вони оцінювали?! У мене не вкладається в голові просто. Німка теж заспівала не дуже, не у всі ноти попала, звідки взялось 12 балів!

- Навіть відкинувши той факт, що в Естонії проросійський виконавець — номер посередній і він взагалі не попадав у ноти, як ми могли дати йому бали? — поставили питання. — Повне розчарування.

До речі, відомо, що Melovin поставив на друге місце після німців саме представника Естонії. Музикант вже відреагував на хейт на своїй сторінці у соціальній мережі.

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- Тут можна офіційно поліпшити свій емоційний стан, виговоритися та зняти напругу без цензури, — написав Melovin.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Melovin заявляв про плани повернутися на Євробачення.

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