- 08:14 Ракам варто прислухатися до себе, а Рибам навести порядок — як у голові, так й у справах: гороскоп на вівторок, 20 травня
- 19.05 22:28 Які аксесуари взяти на відпочинок: з ними ви почуватиметеся комфортно
- 19.05 22:01 Паштет з незвичайного інгредієнта: просто, дешево та фантастично смачно
- 19.05 21:31 Різ Візерспун відмовляється допомогти колишньому чоловіку: драма у родині триває
- 19.05 21:02 Розкидайте під виноградом навесні: це точно гарантія рекордного врожаю
- 19.05 20:35 Маючи всього два дні вихідних, витратив їх для евакуації тварин з Вовчанська: в бою на Донеччині загинув 21-річний воїн з Харківщини
- 19.05 20:08 Кіш лорен з курятиною і лісовими грибами: цією смакотою точно здивуєте гостей
- 19.05 19:56 Близнюкам — «Королева Кубків», Дівам — «Сонце», а Скорпіонам — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз та поради карт на 20 травня
- 19.05 19:50 Минулого не змінити: Віра Брежнєва висловилася про шлюб та розлучення з Костянтином Меладзе
- 19.05 19:42 Виплачувати одразу щонайменше 50 тисяч гривень: Мінсоцполітики просуває законопроєкт про підтримку народжуваності
- 19.05 19:39 Без Довбика та Миколенка: Ребров назвав склад збірної України на міжнародний турнір у Канаді
- 19.05 19:38 Особлива місія: Вільям і Кейт відправляються у Шотландію, щоб виконати почесне завдання
Скандал навколо голосування українського журі на Євробаченні-2025: мережа обурена оцінками
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2025 завершився перемогою представника Австрії. Але оцінки національних журі від країн-учасниць досі обговорюються у мережі. Зокрема висновки професіоналів з України стали для багатьох глядачів незрозумілими. Нагадаємо, до складу журі увійшли: Melovin, Дмитро Шуров (Pianoбой), Олена Шоптенко, Tayanna та Нателла Чхартішвілі-Зацаринна.
Відомо, що найвищий бал — 12 — від представників України було віддано дуету з Німеччини, 10 балів — Великій Британії, 8 балів — Італії, 7 балів — Швейцарії, 6 балів — Латвії, 5 балів — Естонії, 4 бали — Португалії, 3 бали — Люксембургу, 2 бали — Ізраїлю та 1 бал — Австрії.
Саме оцінки представнику Естонії Tommy Cash (справжнє ім'я — Томас Таммеметс) за пісню «Еспресо макіято» викликали найбільше обурення в українців. Йдеться про політичну невизначеність Томаса з приводу війни між Україною та росією. Також відомо, що участь у створенні номеру естонця приймала росіянка.
- І хто з них прополосував за Томі Кеша, проросійського таргана??? — обурилися у мережі. — Я реально не витримую свого обурення і вимагаю, щоб ви відреагували на цю ситуацію. Навіть якщо він був би не проросійським, то там де є ГОЛОС і попадання в ті дві ноти?
- Він навіть співаком себе не позиціонує, він шоумен, — додали у коментарях. — І враховуючи його позицію ми мали його взагалі ігнорувати.
- Голосу ноль, а про ноти я взагалі мовчу, — були в шоці глядачі. — Як вони оцінювали?! У мене не вкладається в голові просто. Німка теж заспівала не дуже, не у всі ноти попала, звідки взялось 12 балів!
- Навіть відкинувши той факт, що в Естонії проросійський виконавець — номер посередній і він взагалі не попадав у ноти, як ми могли дати йому бали? — поставили питання. — Повне розчарування.
До речі, відомо, що Melovin поставив на друге місце після німців саме представника Естонії. Музикант вже відреагував на хейт на своїй сторінці у соціальній мережі.
- Тут можна офіційно поліпшити свій емоційний стан, виговоритися та зняти напругу без цензури, — написав Melovin.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Melovin заявляв про плани повернутися на Євробачення.609
Читайте нас у Facebook
Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті
Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану