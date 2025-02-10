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Шоу-бізнес

MÉLOVIN заявив про плани повернутися на «Євробачення-2026»

20:21 10 лютого 2025
MÉLOVIN

Популярний співак, представник України на «Євробаченні-2018» MÉLOVIN, який обурив своїм вчинком мережу, вразив своїми планами. Під час Національного відбору на «Євробачення-2025» артист зізнався, що у наступному році може повернутися на конкурс. Але вже у ролі продюсера. Про це він заявив під час прямого включення трансляції відбору на «Суспільному мовленні».

Цьогоріч MÉLOVIN разом з колегами-зірками відкривав Нацвідбір, заспівавши хіт Назарія Яремчука «Усміхнися мені». Пізніше у грінрумі відбору ведуча Анна Тульєва поцікавилася, чи планує артист повернутися у конкурс наступного року.

«Цьогоріч я став продюсером, — відповів співак. — Тому сподіваюся, що наступного року я повернуся сюди зі своїм артистом».

Імʼя підопічного виконавця MÉLOVIN поки не розголошує.

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Нагадаємо, Україну на «Євробаченні» у Базелі (Швейцарія) представить гурт «Циферблат». Але мережа обурена результатами Нацвідбору.

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