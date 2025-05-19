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Наважувався на це рішення довго: Ектор Хіменес-Браво шокував мережу
Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно повернувся з великої поїздки на батьківщину в Колумбію, заінтригував своє заявою. На сторінці у соціальній мережі Ектор виклав декілька світлин, на одній з якої стоїть у військовій формі при повній амуніції.
«Все почалося з думки», — загадково підписав фото шеф-кухар і додав світлину своїх домашніх улюбленців.
«І вони вже все розуміли», — продовжив інтригу Ектор, показуючи трьох песиків, які дивляться на нього з дивану.
«Але я наважувався на це рішення довго», — підписав фото з розкладеною на дивані військовою формою, Ектор.
Відомо, що Хіменес-Браво давно вже живе в Україні, має дім під Києвом і підтримує військових з початку повномасштабного вторгнення. Він вміє володіти зброєю та пройшов спеціальне тренування. Постійно викладає у своїй мережі заняття з фізичної підготовки. Поки невідомо, чи приєднався шеф-кухар до лав ЗСУ чи це його підготовка до чергової поїздки з гуманітарною допомогою на фронт.
Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Хіменес-Браво розповів про пережите на початку великої війни.13879
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