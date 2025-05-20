Я стану частиною армії: Ектор Хіменес-Браво вразив зізнанням

Відомий шеф-кухар та постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який вразив заявою, розкрив інтригу своєї поїздки на фронт. Нагадаємо, напередодні Ектор зізнався, що прийняв дуже важливе для себе рішення та показав світлину, на якій стоїть у повній військовій амуніції. Виявилось, Ектор вирушив у Харківську область і зараз знаходиться разом з бійцями 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес». Про це шеф-кухар написав на своїй сторінці у соціальній мережі, а також виклав відео з військового тренування.

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За словами Хіменеса-Браво він знаходиться на фронті з конкретною місією. «Я стану частиною армії, — підписав відео Ектор. — Частиною України».

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«Це зовсім інший світ, — зізнався Ектор. — Без світла. Без звичного шуму міста. Без права на помилку. Я зараз тут і маю конкретну місію. Тут, де ранок починається не з кави. Тут, де кожен рух — це зосередженість, а кожен звук — сигнал.

Я приїхав до «Ахіллесу», щоб побачити. І залишився, щоб впевнитися. Українська армія — це вже не просто оборона. Це технології, холодна витримка і сила, яку неможливо уявити до того, як побачиш на власні очі.

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Я не можу поки сказати всього. Але знаю точно: після побаченого і зробленого я вже не буду колишнім. Скоро покажу. Те, що побачив. І те, що зробив".

«Бережи себе», — у відповідь написала суддя «МастерШеф» Ольга Мартиновська.

«Екторе, в мене аж мурашки по шкірі, — зізналися у мережі. — Ви неймовірний, ви справжній син України! Нехай Боже вас береже! Величезна подяка вам за таку любов і відданість Україні!»

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«Екторе, ви неймовірної душі і сили, людина, — подякували колумбійцю. — Честь вам за позицію в любов до України».

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво повернувся з поїздки на батьківщину, Колумбію, де провів час зі своєю родиною.

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