Покликала заміж: популярна співачка шокувала зізнанням

Популярна співачка Kola (Анастасія Прудіус), яка випустила неочікуваний кліп, вразила зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала відео з концерту Біллі Айліш, на якому їй вдалося побувати. Kola не стримувала емоції під час виступу світової зірки та не приховувала сліз. У дописі Анастасія зізналася, що здійснилася одна з її давніх мрій.

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«Моя мрія здійснилась, — підписала відео Kola. — Я покликала Біллі заміж. Я ридала як ненормальна, ніби мені 10 років, весь концерт. Я плакала тому, що не вірила, що бачу її, ось в чому причина, не в піснях, а просто те, що я її бачу. Я й досі не розумію, що це було…»

"Я ридала як ненормальна, ніби мені 10 років, весь концерт", - зізналася співачка Kola

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Підписники відреагували на пост артистки та поділилися, що такі самі почуття їх охоплюють під час виступу на сцені самої Kola.

«А хтось так само ридає на ваших концертах», — написали у коментарях.

«Ох, як це прекрасно!!! — підтримали співачку. — Як круто, що творчість, музика допомагають вивільнити емоції».

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«Круто, коли отримуєш настільки круті емоції від артиста, прям, як ми на твоїх концертах», — додали у коментарях.

«Як я на твоєму концерті», — зізнався телеведучий Анатолій Анатоліч.

«Настю, ти викликаєш такі ж емоції, навіть не сумнівайся, — підтримали артистку. — В Палаці спорту я плакала пів концерту. Це був такий катарсис! Якесь наповнення світлом».

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Раніше Віталій Козловський розірвав сцену старим хітом.

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