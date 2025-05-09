- 16:53 Звинувачує нас: відомі музиканти відповіли на жорстку критику
- 16:32 Мирна місія, а не участь у війні: прем’єр Естонії про відправку військових в Україну
- 16:24 Принца Гаррі та Меган Маркл попросили відмовитися від королівських титулів
- 16:11 Зробив СБУ одним з ключових елементів Сил Оборони: експерт про присвоєння Малюку звання Герой України
- 15:57 Зробіть це саме зараз, і полуниці буде дуже багато: фахівець дав корисні поради дачникам на другу декаду травня
- 15:38 Анатолій Лойф, Артем Шило, Сергій Олійник на прізвисько Умка: кого помітили на святкуванні дня народження партнера PariMatch
- 15:21 Трибунал над путіним та рф буде створено: міністри десятків країн ухвалили важливе рішення
- 15:20 Де і коли безкоштовно дивитися «Шахтар» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Кубка України
- 15:04 Покликала заміж: популярна співачка шокувала зізнанням
- 14:47 Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти росії
- 14:23 Віцепрезидент США визнав, що росія вимагає від України забагато поступок
- 13:53 Вважає Бекхемів «токсичними»: стали відомі причини непорозумінь Вікторії та Девіда зі старшою невісткою
Покликала заміж: популярна співачка шокувала зізнанням
Популярна співачка Kola (Анастасія Прудіус), яка випустила неочікуваний кліп, вразила зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала відео з концерту Біллі Айліш, на якому їй вдалося побувати. Kola не стримувала емоції під час виступу світової зірки та не приховувала сліз. У дописі Анастасія зізналася, що здійснилася одна з її давніх мрій.
«Моя мрія здійснилась, — підписала відео Kola. — Я покликала Біллі заміж. Я ридала як ненормальна, ніби мені 10 років, весь концерт. Я плакала тому, що не вірила, що бачу її, ось в чому причина, не в піснях, а просто те, що я її бачу. Я й досі не розумію, що це було…»
Підписники відреагували на пост артистки та поділилися, що такі самі почуття їх охоплюють під час виступу на сцені самої Kola.
«А хтось так само ридає на ваших концертах», — написали у коментарях.
«Ох, як це прекрасно!!! — підтримали співачку. — Як круто, що творчість, музика допомагають вивільнити емоції».
«Круто, коли отримуєш настільки круті емоції від артиста, прям, як ми на твоїх концертах», — додали у коментарях.
«Як я на твоєму концерті», — зізнався телеведучий Анатолій Анатоліч.
«Настю, ти викликаєш такі ж емоції, навіть не сумнівайся, — підтримали артистку. — В Палаці спорту я плакала пів концерту. Це був такий катарсис! Якесь наповнення світлом».
Раніше Віталій Козловський розірвав сцену старим хітом.284
Читайте нас у Facebook