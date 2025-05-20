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«Не можу дочекатися, щоб стати мамою»: супермодель вразила зізнанням
Белла Хадід, одна з найвідоміших моделей сучасності, яка не лише підкорила подіуми, але й стала справжньою іконою вуличного стилю, відверто розповіла про своє бачення материнства.
У новому інтерв'ю вона зізналася, що не може дочекатися народження власної дитини.
«Я думаю про сім'ю. Не можу дочекатися, коли стану мамою. Думаю, що я є кимось для багатьох людей, але в справжньому інтимному сенсі бути людиною, на яку хтось може постійно покладатися, це змінить моє життя. І я не можу дочекатися», — продовжила вона.
На завершення Белла зазначила, що ніколи не мала думку, яким саме має бути шлюб: «Але дійшло до того, що я думаю: „Це те, що для мене“. Гадаю, це зробило б мене по-справжньому щасливою».
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Белла Хадід відвідала з нареченим родео та допомогла йому знову стати чемпіоном.
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Фото Instagram128
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