«Не можу дочекатися, щоб стати мамою»: супермодель вразила зізнанням

Белла Хадід, одна з найвідоміших моделей сучасності, яка не лише підкорила подіуми, але й стала справжньою іконою вуличного стилю, відверто розповіла про своє бачення материнства.

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У новому інтерв'ю вона зізналася, що не може дочекатися народження власної дитини.

«Я думаю про сім'ю. Не можу дочекатися, коли стану мамою. Думаю, що я є кимось для багатьох людей, але в справжньому інтимному сенсі бути людиною, на яку хтось може постійно покладатися, це змінить моє життя. І я не можу дочекатися», — продовжила вона.

На завершення Белла зазначила, що ніколи не мала думку, яким саме має бути шлюб: «Але дійшло до того, що я думаю: „Це те, що для мене“. Гадаю, це зробило б мене по-справжньому щасливою».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Белла Хадід відвідала з нареченим родео та допомогла йому знову стати чемпіоном.

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Фото Instagram

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