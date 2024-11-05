Відома модель зіткнулася з расизмом через свого темношкірого чоловіка

Нещодавно модель та телеведуча Гайді Клум, яка потрапила у скандал через костюм свого чоловіка, поділилася відвертими думками про своє особисте життя, розповівши про свої повноцінні стосунки з чоловіком Томом Каулітцем, а також про те, як вона зіткнулася з расовими упередженнями під час свого попереднього шлюбу з Сілом, пише Marca.

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51-річна супермодель, яка вже п'ять років перебуває у шлюбі з 35-річним музикантом, розповіла, що їхні стосунки принесли в її життя нову енергію.

«У мене не болить спина і коліна, і у мене є мій чоловік», — сказала Клум в інтерв'ю, радісно ділячись тим, що їхня близькість допомагає їй відчувати себе молодою.

Гайді Клум відкинула термін «іграшковий хлопчик», який часто асоціюється з жінками, що зустрічаються з молодими чоловіками, пояснивши, що їхня різниця у віці не є фактором їхніх щасливих стосунків. Роздуми Клум про її минулий шлюб з британським співаком Сілом висвітлюють ще одну сторону її досвіду. Пара, яка була одружена з 2005 по 2014 рік, має чотирьох дітей: Лені, 20 років, Генрі, 18 років, Йохан, 17 років, і Лу, 14 років.

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Під час перебування у шлюбі з Сілом Клум згадує, що зіткнулася з неочікуваною увагою, зазначивши, що їхродина була об'єктом критики та упереджень.

«Я зіткнулася з расизмом з обох боків: одні хотіли, щоб він був з темношкірою жінкою, інші хотіли, щоб я була з білим чоловіком», — поділилася вона.

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Сім'я перебувала під пильною увагою громадськості, Клум і Сіл зіткнулися з негативною реакцією, навіть через такі речі, як те, як вона укладала волосся своїм дітям.

«Ми не хотіли бути ідеальним прикладом інтеграції, — пояснила вона, — ми просто хотіли мати сім'ю». Цей досвід зіткнення з расовими упередженнями вніс несподіваний шар складності в їхнє життя.

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У стосунках Клум і Сіла після розлучення були свої труднощі, особливо в питаннях спільного виховання дітей. У 2021 році Сіл висловив розчарування з приводу їхніх спроб працювати разом у вихованні дітей, заявивши, що командна робота з Клум була нелегкою.

«Якщо обоє батьків — команда, то це дійсно легко… але ви повинні бути командою», — поділився він з Us Weekly, пояснивши, що без співпраці спільне батьківство може стати складним завданням.

Він виявив, що їхнім стосункам бракувало командної роботи, що робило спільне батьківство складнішим, ніж воно могло б бути. Найпомітніший випадок напруженості стався, коли Клум планувала взяти дітей на зйомки в Німеччину в 2020 році. Сіл спочатку виступив проти цього, що призвело до судової справи, яку Гайді Клум зрештою виграла.

Раніше повідомлялося, що Гайді Клум приголомшила зізнанням.

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