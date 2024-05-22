Підтримала тренд на «прозорість»: Белла Хадід вийшла у Каннах на червону доріжку у «дуже прозорій» сукні

Відома модель Белла Хадід, яка нещодавно допомогла коханому стати чемпіоном з родео, відвідує не тільки змагання серед ковбоїв, а й світські заходи. Зокрема, днями вона вперше за довгий час вийшла на червону доріжку, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

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Белла завітала до прем'єри фільму режисера Алі Аббасі «Учень», яка пройшла в рамках Каннського фестивалю. І вибрала для цього сміливий образ: вона з'явилася у прозорій сукні Saint Laurent на голе тіло.

Фільм «Учень» режисера Алі Аббасі розповідає про ранні роки бізнесмена і колишнього президента США Дональда Трампа, який у 1970-х роках займався нерухомістю у Лос-Анджелесі, та його стосунки з політиком Роєм Коном, який був його наставником.

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Останнім часом Белла призупинила модельну кар'єру і рідко виходить у світ.

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Спочатку причиною стала хвороба Лайма, від якої вона довго лікувалась. А пізніше, після початку конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, Белла втратила багато контрактів через висловлювання на підтримку мешканців Палестини.

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Зазначимо, що останнім часом Белла проводить багато часу на ранчо разом зі своїм новим коханим, професійним вершником Аданом Бануелосом. Нещодавно вона також запустила свій парфумерний бренд під назвою Orebellа, на заході її підтримали близькі та новий коханий.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що «тренд на прозорість» підтримала і українська співачка Jerry Heil, яка з'явилась на червоній дорожці у Каннах у досить відвертій блузці.

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