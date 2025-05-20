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Події

У Закарпатті батьки живцем спалили 10-річного сина: суд виніс вирок

17:44 20 травня 2025
На Закарпатті батьки облили бензином та спалили дитину

Нещодавно на Полтавщини затримали чоловіка, причетного до вбивства дворічної дівчинки. А на Закарпатті у селі Серне Закарпатської області суд виніс вирок подружжю, яке вбило свого 10-річного сина у травні 2024 року, інформують Новини Закарпаття.

Жорстокість цього жахливого злочину вразила навіть досвідчених правоохоронців. Справу розглядав Мукачівський міськрайонний суд.

Так, 13 травня 2024 року 31-річна мати та її 35-річний співмешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішили «покарати» дитину за нібито крадіжку телефону та грошей.

Співмешканець прив’язав хлопчика металевим ланцюгом за шию до стовпа, зафіксувавши його навісним замком. Ключ він передав матері. Через 10−15 хвилин дитину звільнили, однак на цьому знущання не завершилися.

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Жінка, продовжуючи «виховну розмову», облила сина горючою рідиною з пляшки (за її словами — не знала, що це був бензин). У цей момент поруч сидів співмешканець і курив. Після кількох хвилин хлопчик спалахнув — почало горіти його тіло.

Батьки спробували самостійно загасити вогонь. Після кількох годин зволікання вони таки викликали медиків. Дитина отримала 80% опіків тіла та була доставлена до реанімації, де через кілька днів померла від травм.

Мати частково визнала провину — у дозволі посадити дитину на ланцюг та несвоєчасному виклику швидкої допомоги. Вона заявила, що не знала про небезпеку рідини, якою облила сина. Суд визнав і її, і співмешканця винними у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та у залишенні дитини в небезпеці. Обом обвинуваченим призначено по 9 років позбавлення волі.

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Сусіди та родичі підтвердили, що хлопчик тривалий час зазнавав домашнього насильства. Після трагедії соціальні служби вилучили ще одну дитину з родини.

Як писали «ФАКТИ», на Дніпропетровщині військовий підірвав гранатою дружину та 5-річну доньку.

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