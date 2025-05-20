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Олімпійський чемпіон звинуватив Трампа у заграванні з путіним
Легендарний чеський хокейний воротар, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек, який у 60 років готується стати батьком вчетверте, засудив політику президента США Дональда Трампа.
«Трамп загрожує „відійти“ від мирних переговорів між Україною та росією, якщо не буде досягнуто прогресу… Тепер, коли він іде, вже пізно, — написав Домінік Гашек у соцмережі Х. — За 110 днів Трамп завдав чимало шкоди і допоміг імперіалістичній росії та злочинцеві путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі з початку війни у лютому 2022 року».
Нагадаємо, що Домінік Гашек на прізвисько Домінатор виступав у НХЛ з 1991 по 2008 рік за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» та «Оттаву», вигравши два Кубки Стенлі. У складі збірної Чехії Домінатор завоював «золото» Олімпіади-1998 та чотири медалі чемпіонатів світу. 2014 року учасника семи Матчів усіх зірок НХЛ Гашека включили до Зали хокейної слави в Торонто.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного Домініка Гашека звинуватили у фашизмі через Україну.
Фото із соцмереж206
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