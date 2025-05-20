Олімпійський чемпіон звинуватив Трампа у заграванні з путіним

Легендарний чеський хокейний воротар, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек, який у 60 років готується стати батьком вчетверте, засудив політику президента США Дональда Трампа.

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«Трамп загрожує „відійти“ від мирних переговорів між Україною та росією, якщо не буде досягнуто прогресу… Тепер, коли він іде, вже пізно, — написав Домінік Гашек у соцмережі Х. — За 110 днів Трамп завдав чимало шкоди і допоміг імперіалістичній росії та злочинцеві путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі з початку війни у лютому 2022 року».

Нагадаємо, що Домінік Гашек на прізвисько Домінатор виступав у НХЛ з 1991 по 2008 рік за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» та «Оттаву», вигравши два Кубки Стенлі. У складі збірної Чехії Домінатор завоював «золото» Олімпіади-1998 та чотири медалі чемпіонатів світу. 2014 року учасника семи Матчів усіх зірок НХЛ Гашека включили до Зали хокейної слави в Торонто.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного Домініка Гашека звинуватили у фашизмі через Україну.

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Фото із соцмереж

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