Легендарний олімпійський чемпіон з хокею стане батьком у 60 років (фото)

Олімпійський чемпіон з хокею та дворазовий володар Кубка Стенлі, легендарний чеський воротар Домінік Гашек, якого звинуватили у фашизмі через Україну, стане батьком у 60 років, повідомляє isport.blesk.cz.

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Один із найкращих гравців світового хокею, який відсвяткує 60-річчя 29 січня, поки не знає стать майбутньої дитини. «Дитина народиться наприкінці лютого. Я, на відміну від коханої, не знаю — буде син чи донька. Тож для мене це буде сюрприз», — зізнався Домінік.

До речі, у Гашека та його нинішнього кохання Лєнки є трирічний син. «Ян уже починає розуміти, що мама носить у животі щось велике, і він буде старшим братом», — каже один із найкращих воротарів в історії НХЛ.

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До речі, ще двоє дітей у Домініка Гашека — 35-річний Михайло та 29-річна Домініка (до речі, вокалістка гурту We Are Domi, яка представляла Чехію на «Євробаченні-2022») — є від шлюбу з першою дружиною Альоною, з якою він прожив разом 23 роки.

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У легендарного воротаря є двоє дітей від першого шлюбу

Дочка Гашека Домініка представляла Чехію на "Євробаченні-2022"

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Додамо, що Домінік Гашек виступав у НХЛ з 1991 по 2008 рік за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» та «Оттаву», вигравши два Кубки Стенлі. У складі збірної Чехії Домінатор завоював «золото» Олімпіади-1998 та чотири медалі чемпіонатів світу. 2014 року учасника семи Матчів усіх зірок НХЛ Гашека включили до Зали хокейної слави в Торонто.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарна тенісистка Мартіна Навратілова стала матір'ю у 67 років.

Фото isport. cz

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