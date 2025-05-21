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«Відчула, що в роті повно вибитих кулею зубів. Не зупиняючи машину, виплюнула їх в руку й викинула у вікно»: поранена жінка врятувала дітей від окупантів

12:20 21 травня 2025
Оксана Сергієнко після операції. Фото надала Оксана Сергієнко

Окупанти поцілили з автомата в обличчя вчительці з Київщини Оксані Сергієнко, коли в перші дні великої війни жінка намагалась вивезти двох своїх молодших дітей на територію, підконтрольну українській владі. Куля влучила в щоку й вилетіла через рот. Оксана дивом лишилася живою і не втратила здатність говорити. Тепер вона отримує другу вищу освіту — вчиться на психолога. «Я не має наміру працювати за спеціальністю психолога, — розповіла „ФАКТАМ“ вчителька. - Хочу використати фахові знання для підтримки сусідів, колег, дітей в моїй школі, яким війна завдала моральних травм».

«Доньці тоді було 15 років, молодшому сину — шість»

— За яких обставин вас було поранено? - запитую в Оксани Сергієнко.

— В перші дні повномасштабного вторгнення наше село Ясногородка Вишгородського району Київської області було окуповано. Мій старший син Ростислав тоді був у війську. Забігаючи наперед, скажу, що, на превеликий жаль, він загинув на фронті у січні 2024 року. Так от, коли ворог захопив Ясногородку, між людей пішли розмови про те, що окупанти усіляко знущатимуться з родин українських військовослужбовців. Тож ми з чоловіком вирішили, що, не гаючи часу, я вивезу наших молодших дітей — дочку й сина. А чоловік лишиться стерегти дім. Врахуйте також, що мости навколо села було підірвано, тож постачання продуктів фактично припинилося. А дітей треба ж було годувати.

Оксана Сергієнко. Фото Оксани Серієнко
Оксана Сергієнко до поранення

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Другого березня я виїхала з дітьми на машині. Нас зупинили на російському блокпосту. Солдати перевірили телефон і машину. Вони не пустили мене в центр села Казаровичі: сказали, що там «опасно».

Поїхала в бік села Демидів. Посеред дороги біля будівель, в яких розташовувалися магазини, з обох сторін траси почали виходити російські військові якоїсь азійської національності — вузькоокі й низькорослі. Люди потім казали, що то були буряти.

Я зупинила машину, вийшла з неї, мотор не глушила. Спитала у тих бурятів, чи можна їхати далі. Вони не відповіли. Кажу доньці: раз вони мовчать, то, певно, нам можна рушати. Почала помалу їхати в їхній бік. Аж раптом пролунали постріли з автоматів. «Мабуть, то вони по нас стріляють!» — сказала я. Не все, що відбувалося на вулиці, було добре чутно, бо машинка в мене старенька, її мотор сильно гудів, дещо глушив сторонні звуки. Але головне було зрозуміло: треба якомога швидше тікати.

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Я мерщій почала маневр для розвороту автівки. Повернула голову, щоб подивитись у заднє скло, бо їхала задом. В цю мить у лобове скло влетіла куля, влучила мені в щелепу (з лівої сторони обличчя), вилетіла через рот.

Отвір від кулі в лобовому склі автівки. Фото Оксани Сергієнко
Отвір від кулі в лобовому склі автівки

— Ви одразу відчули біль чи згодом? Лишилися притомною?

— Свідомість не втратила. Болю не було взагалі, адже куля вирвала й намотала на себе нерв. Я просто відчула, що в мене в роті щось не так. Подивилася на себе у дзеркало над лобовим склом. Побачила багато крові й дірку в щоці. Язиком відчула, що в роті повно вибитих зубів. Виплюнула їх в руку й викинула у вікно. Все це в процесі їзди.

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— Тобто машину ви не зупинили?

— Так, не зупиняла, помчала назад. Але поїхала не додому, а в лікарню, яка знаходиться в сусідньому селі Демидів. Там мені надали медичну допомогу: витягли частину уламків кістки (ті, які було видно та їх можна було дістати) і зуби (майже всі їх було вибито), зашили рану. В лікарні знаходилась до шостого березня. Сказала, поїду додому, до дітей. Лікарка довезла мене до села Глібівка. Звідти через ліс я пішки дійшла до свого дому.

Рентгенівський знімок Оксани Серієнко. Фото Оксани Серієнко
Рентгенівський знімок, на якому чітко видно розтрощену щелепу 

— Скільки років тоді було вашим молодшим дітям?

— Доньці було 15 років, сину — шість.

«Польські лікарі витягли мені з губи оболонку кулі. А саму кулю я знайшла в капюшоні куртки»

— Як діти поводилися, коли вас поранило? Плакали, кричали?

— Вони заціпеніли й мовчали. Я знайшла в собі сили сказати доньці: «Дзвони куди-небудь!» Але через шок, що скував її і братика, вона не могла набрати номер. Чоловік (він забрав дітей з лікарні) казав, що синок мовчав цілу добу. У малого є світильник у вигляді глобуса. Він був білого кольору. Син тоді пофарбував його в чорне. А коли я повернулася з лікарні, відмив від чорного. Отака реакція була у молодшого сина. Він досі не позбувся наслідків того шоку: коли виникають якісь напружені ситуації, плаче. Тож поки що не здолали оці надмірні плачі. А донька в основному психологічно впоралась з тим дуже сильним стресом.

Скажу ще про старшого сина Ростислава. Він воював, загинув 30 січня 2024 року на Харківському напрямку.

Ростислав Сергієнко. Фото надала Оксана Сергієнко
Ростислав загинув на фронті 30 січня 2024 року

— Світла йому пам’ять. У березні 2022-го вам все ж вдалося вирватися з молодшими дітьми з окупації?

— Так, вдалося. Восьмого березня було потайки від окупантів організовано евакуацію місцевих через Київське водосховище. Для цього використали рибальські човни. На протилежний бік водойми в село Ровжі перевозили людей, а назад везли харчі. Але окупанти якось про це дізналися. Ми з дітьми перепливли водосховище останньою ходкою човна. Село Ровжі не було окуповано. Тож ми поїхали звідти на залізничний вокзал в Києві. Потягом дісталися Львова, де тоді служив старший син. Зустрілися з ним. Далі — поїхали в Польщу.

— Там продовжили лікування?

— Так. В Польщі мене прооперували: витягли решту уламків, склали роздроблену нижню щелепу (її стягнули до купи за допомогою титанових елементів). Тож щелепа зрослася. Зуби у верхню щелепу мені вставили на штифтах вже після повернення в Україну. А ось в нижню щелепу неможливо вкрутити штифти (бо там титан), тому користуюсь змінним протезом зубів.

Ще скажу про допомогу польських лікарів. Вони витягли мені з губи оболонку кулі. А саму кулю я знайшла в капюшоні куртки. В Польщі ми жили весну й майже все літо. У серпні 2022-го повернулися додому. А в лютому 2023 року чоловіка призвали в військо. Він досі служить.

Родина Сергієнків. Фото надала Оксана Сергієнко
Родина Сергієнків. Коли було зроблено це фото, старший син Ростислав був живий

— Обставини поранення вам, мабуть, досі сняться?

— Ви знаєте, ні. Стараюсь без нагальної потреби не ворушити ті спомини. Але як, бува, згадаю, то й здригнуся від думки, що ті окупанти могли застрелити мене, влучити в шию або я могла без язика залишитися, якби куля пролетіла трошки іншою траєкторією. Якби я загинула, вони могли дітей забрати, доньку зґвалтувати. Тоді, другого березня 2022-го, на страху за дітей я буквально летіла на машині від тих клятих нелюдів, що відкрили по нас вогонь.

— Після того, як влучила куля, ви могли говорити?

— Вимовити щось було дуже важко. Тому я відповідала на питання або кивком голови, або короткими фразами — переважно «так» чи «ні». Якщо треба було вимовити довге речення, то я писала його. В Демидові відповіді лікарям (наприклад, яка в мене група крові) давала в письмовому вигляді.

— Коли після поранення знову почали говорити?

— Десь через два дні (точно вже не пам’ятаю). Старалася з власної ініціативи не говорити. Але коли питали, відповідала в міру сил.

— На роботу повернулися?

— Так, ще першого вересня 2022 року. Я у школі працюю вчителькою молодших класів. А ще вступила до університету на спеціальність «психологія». Адже зараз такі часи, що у когось рідні на фронті й за них усі переживають, хтось, на превеликий жаль, загинув, і в їхні сім’ї прийшло страшне горе. Тож багатьом (і дорослим, і дітям) потрібна кваліфікована психологічна допомога. Я не маю наміру працювати за цією спеціальністю, прагну просто морально підтримувати — сусідів, знайомих, дітей у школі.

— Вам вдалося здолати всі наслідки поранення?

— На жаль, ні. Я не відчуваю частину нижньої губи. Через це, бува, її прикушую. Також лишилися шрами на обличчі.

Мені безоплатно надають допомогу лікарі й психологи зі Львова, які задіяні в проєкті «(Не) До краси». Мова йде про консультації хірурга та невролога, шліфування швів на обличчі, сеанси тілесної терапії, психотерапії. Мені провели перший етап лазерного шліфування швів. Безкоштовно все — лікування, проживання в готелі у Львові, харчування…

Шрами на обличчі Оксани Сергієнко. Фото Оксани Сергієнко
Є надія, що лазерне шліфування шрамів зробить їх значно менш помітними

— А чи є шанси відновити чутливість нижньої губи?

— На думку лікарів, 99 процентів, що відновити, на жаль, не вдасться.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про подвиг мешканців Озер на Київщині, які в перші дні великої війни врятували десятьох українських солдатів-строковиків в окупованому селі.

Фото надала Оксана Сергієнко

На фото у заголовку Оксана під час лікування

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