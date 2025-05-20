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«Свого часу ми „навчили“ орків кращим технологіям… Зараз маємо визнати: щоб вижити, нам треба наздоганяти», — Єгор Фірсов
Народний депутат VII та VIII скликань, який пішов боронити Україну, Єгор Фірсов розповів про перевагу ворога у сфері застосування дронів.
«Півтора роки тому ми почали робити те, що роблять росіяни зараз з дронами, і ми прогнозували, що вони дійдуть цього. І ось це сталось.
Тільки вони роблять все набагато масштабніше, чим ми тоді.
Коли ми почали літати, наявність 100 дронів вважалась чимось карколомним.
Зараз 100 дронів — це майже ніщо. І навіть 1000 — це небагато. А якщо вони не стійкі до РЕБу — це взагалі мотлох.
Напрягає, що противник почав працювати дронами системно із застосуванням і РЕБу, залученням розвідувальних дронів. І ці БПЛА — різних типів: нічні, денні, оптоволоконні.
Вони аналізують погодні умови і здатні ловити попутний вітер, щоб суттєво збільшувати дальність польоту.
Свого часу, ми «навчили» орків кращим технологіям. Щодня і щоночі палали їхні вантажівки, автомобільна і бронетехніка… Ми фактично змусили їх шукати рішення. І от зараз цей маятник техно-військової ініціативи на їхньому боці.
Питання — чи здатні тепер ми системно реагувати на їхні виклики.
Чи здатні ми швидко і системно усвідомити те, що відбувається, і адаптуватись.
Наші підрозділи передової — це найкраща RND система у світі. Вищому керівництву треба не вигадувати щось на полігонах, а входити у взаємодію з ними, бачити кращі рішення і одразу масштабувати на всю лінію фронту.
Можливо має сенс створити справжню технологічну Ставку. На якій системно і глибоко обговорювати те, що відбувається на фронті.
Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити — нам треба наздоганяти", — написав він.
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