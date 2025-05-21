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«Гучна» ніч в росії: дрони атакували військовий завод в Орловській області
В ніч на 21 травня українські безпілотники знов «завітали» до росії — атакували Орловську область. Під ударом опинився Болховський завод напівпровідникових приладів, повідомляють російські телеграм-канали.
Інформацію про атаку підтвердив й губернатор області Андрій Кличков.
При цьому росіяни стверджують, що збили 11 БПЛА, проти свої слова не підтверджують фото чи відео збитих дронів.
За даними з відкритих джерел, на Болхівському заводі виробляють мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання. Також продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ та тренажерах для танків та ракетних комплексів.
Підприємство співпрацює з концерном «Сузір'я» та іншими структурами Оборонно-промислового комплексу.
Підприємство перебуває під санкціями з боку країн Заходу.
Вибухи чули не тільки в Орловській області. Зокрема, у Тульській області після вибухів помітили збій стільникового зв'язку та інтернету. Через атаку в рф закривали небо над Ярославською та Калузькою областями.
Раніше ми повідомляли, що на початку травня українські дрони вразили кілька військових об’єктів в рф. Йшлося про аеродром «Шайковка» у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22. А також про авіабазу «Кубінка» у московській області, де базуються Су-27, МіГ-29. Крім того, дрони прилетіло до підприємств оборонної промисловості рф у Тульській області.82
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