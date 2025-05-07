В росії «добрі» дрони вразили кілька військових об’єктів: що відомо

В росії, яка під час так званого «путінського перемир'я» атакувала Україну ракетами та дронами, теж була пекельна ніч. Понад 100 українських безпілотників атакували 11 російських регіонів, пишуть ворожі ЗМІ.

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Було атаковано кілька підприємств, які працюють на російську оборонку й два військові аеродроми.

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, йдеться про аеродром «Шайковка» у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22. А також про

авіабазу «Кубінка» у московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Через атаки закрито більшість аеропортів під москвою.

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За інформацією росЗМІ, у москві уламки дрону впали біля житлового будинку на Каширському шосе.

Коваленко також повідомив, що у Тульській області влучено по підприємству «Ростех», що виготовляє системи залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо» та боєприпаси для ТОС-1А «Солнцепек».

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За даними Телеграм-канала ASTRA, у Тулі пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості рф.

Обидва підприємства входять до держкорпорації «Ростех».

Йдеться про «Конструкторське бюро приладобудування», яке займається розробкою високоточної керованої зброї, а також про науково-виробниче об'єднання «СПЛАВ», що виробляє реактивні системи залпового вогню.

Акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка О. р. Шипунова» — проектно-конструкторське бюро, одне з найбільших підприємств оборонної промисловості рф, займається розробкою високоточної керованої зброї для сухопутних військ, ВМФ та ВКС, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї, а також продукцією цивільного призначення. Входить до складу холдингової компанії НВО «Високоточні комплекси» Держкорпорації «Ростех».

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АТ «Науково-виробниче об'єднання „СПЛАВ“» — провідне підприємство з виготовлення ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), важких вогнеметних систем (ТОС), боєприпасів до них, авіаційних некерованих та коригованих ракет. Засноване у 1945 році, з 2008 року входить до держкорпорації «Ростех».

Дрони Сил оборони долетіліи й до Мордовії, де розташований завод «Оптіковолоконні Системи».

«У Саранську уражено завод оптоволоконних систем — ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії росії, зокрема для дронів на оптоволокні», — зазначив Коваленко.

Як пишуть росЗМІ, у Саранську адміністрація після атаки БПЛА скасувала заняття у школах, ВНЗ та дитсадках, а також ввела заборону на публікацію фото, відео та інформації про наслідки атак.

Нагадаємо, минулої ночі українські дрони також долетіли до москви. А під Брянськом внаслідок атаки БПЛА Сил оборони знищено стратегічно важливий завод.

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