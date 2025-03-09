Українські безпілотники «навідалися» вночі у Воронеж, Липецьк та Рязань (відео)

Українські ударні БПЛА продовжують свої візити на територію держави-агресора. Ось і під кінець дня 8 березня одразу в кількох російських регіонах лунала потужна «бавовна».

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Зокрема, паблики повідомили про атаку дронів на Липецьк. Там ППО працювала в районі Новолипецького металургійного комбінату — одного з провідних металургійних підприємств рф, що виконує оборонні держзамовлення. За словами українських експертів, метал, що виробляється там, використовується для будівництва бронетехніки, а також у суднобудуванні.

У Мережі з'явилося відео, на якому чути вибухи.

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Непогано завершилося святкування 8 березня і для мешканців Рязанської області, де вибухи лунали в районі нафтопереробного заводу.

За повідомленням Baza, під час відбиття атаки БПЛА по заводу дрон упав на приватний будинок у селі Ряжене, спровокувавши пожежу.

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«Сім'я, що проживає в згорілому будинку, відселена, як і жителі сусідніх будинків» , — заявив губернатор Юрій Слюсар.

За даними міноборони росії, над Ростовською областю з 20:00 до 21:30 було збито шість БПЛА.

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Приблизно в цей же час про вибухи повідомляли також жителі Воронезької та Курської областей, де армія росії намагається ліквідувати плацдарм ЗСУ.

Мешканці Воронежа чули 6 вибухів над містом Очевидці стверджують, що «тремтіли шибки в рамах і спрацювали сигналізації біля машин». ППО знищила БПЛА у небі над Воронежем. Попередньо при падінні уламків було пошкоджено скління в одній квартирі. Постраждалих немає, заявив губернатор, якого цитує SHOT.

Також дрони били за зосередженням російського угрупування в Коренево.

Відповідне відео показав місцевий ТГ-канал «Типовий Курськ».

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ напередодні спростували інформацію про критичне становище угруповання на Курщині.

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