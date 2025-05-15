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Намагався продати ворогу закриту інформацію про військові об’єкти Черкащини: СБУ затримала чергового зрадника

10:34 15 травня 2025
СБУ затримала агента фсб, фото СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у Черкасах.

Зрадник намагався продати ворогу закриту інформацію про військові об'єкти Черкаської області, щоб скоригувати по них російські удари.

За інформацією спецслужби, ворожим агентом виявився 36-річний місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канали.

Він «втемну» використав свого знайомого військового, від якого отримав службову флешку з інформацією про один із військових об'єктів регіону.

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Крім того, він шпигував за мобільними вогневими групами ППО, які захищають повітряний простір регіону, а також повідомляв рашистам про наслідки ворожих ударів.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта, коли він готував звіт із черговою розвідінформацією.

Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

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Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ затримала агента російської розвідки, який готував GPS-маячок для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС.

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