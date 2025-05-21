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Яким був її тато: популярний актор та військовий зворушливо звернувся до доньки

15:55 21 травня 2025
Даніель Салем

Популярний актор та військовий, ведучий проєкту «Зважені та щасливі» Даніель Салем розповів про відносини зі своєю донькою. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення сімʼя Салема після 17-ти років шлюбу розпалася, і зараз його колишня дружина та десятирічна донька Санта-Луна живуть за кордоном. У проєкті «Я люблю Україну» (ТЕТ) Даніель поділився, як часто проводить час разом з донькою.

«Ми бачимося двічі на рік, і це завжди з ранку до ночі, — розповів Салем. — Ми ходимо на атракціони, подорожуємо Україною, відвідуємо родичів, зустрічаємося з друзями. Неважливо, як ми проводимо час, головне, що ми постійно разом, відкриваємося одне одному, ростемо одне з одним».

Даніель зізнався, що свою соціальну мережу веде спеціально для Луни, бо вона слідкує за його дописами та дивиться всі проєкти з його участю. Дівчина і сама мріє про велику сцену.

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«Я веду свій інстаграм для неї, — зізнався ведучий. — Це така собі пам’ятка, щоб коли я помру, за мною залишився інстаграм. Луна завжди зможе зайти подивитися, яким був її тато… У неї є мрія стати зіркою, але ще вона хоче стати скрипалькою, астронавткою, хоче танцювати, зніматися в кіно. Як тільки вона побачить щось нове, з кимось познайомиться, одразу хоче таку ж професію. І це нормально, мені це подобається. Їй 10 років, у неї ще все життя попереду».

Раніше стало відомо, що Даніель Салем втратив на війні рідного брата.

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