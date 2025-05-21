- 21:29 «Мені не подобається»: Гвінет Пелтроу розповіла про свої стосунки з Меган Маркл
- 21:02 Малина виросте великою та солодкою: полийте її цим простим добривом
- 20:35 Пішов в ЗСУ після того, як росіяни вбили маму: на війні загинув 22-річний воїн із Сумщини
- 20:09 Свіжість у кожному шматочку: простий, корисний та смачний салат за лічені хвилини
- 19:54 Скорпіонам — «Королева Пентаклів», Козорогам — «Король Кубків», а Тельцям — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 22 травня
- 19:46 Вперше показали стрільбу «супергармати» Кім Чен Ина: про що сказали кадри спеціалісту
- 19:21 Мирні переговори чи пастка часу: США надають кремлю перевагу у війні
- 19:08 Приречені на злидні? Чому індексація не рятує пенсіонерів від бідності
- 18:58 «Чекаю на дзвінок»: популярна модель та волонтерка подала заявку на «Холостяка»
- 18:57 Відмовляють у праві на існування: євродепутат про переслідування росією українців на ТОТ
- 18:45 Подорожчання до кінця року не очікується: названо ТОП-5 продуктів харчування зі стабільною ціною
- 18:32 «Це — мама, а це — тато»: секрет сина Меган та принца Гаррі розкритий
Яким був її тато: популярний актор та військовий зворушливо звернувся до доньки
Популярний актор та військовий, ведучий проєкту «Зважені та щасливі» Даніель Салем розповів про відносини зі своєю донькою. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення сімʼя Салема після 17-ти років шлюбу розпалася, і зараз його колишня дружина та десятирічна донька Санта-Луна живуть за кордоном. У проєкті «Я люблю Україну» (ТЕТ) Даніель поділився, як часто проводить час разом з донькою.
«Ми бачимося двічі на рік, і це завжди з ранку до ночі, — розповів Салем. — Ми ходимо на атракціони, подорожуємо Україною, відвідуємо родичів, зустрічаємося з друзями. Неважливо, як ми проводимо час, головне, що ми постійно разом, відкриваємося одне одному, ростемо одне з одним».
Даніель зізнався, що свою соціальну мережу веде спеціально для Луни, бо вона слідкує за його дописами та дивиться всі проєкти з його участю. Дівчина і сама мріє про велику сцену.
«Я веду свій інстаграм для неї, — зізнався ведучий. — Це така собі пам’ятка, щоб коли я помру, за мною залишився інстаграм. Луна завжди зможе зайти подивитися, яким був її тато… У неї є мрія стати зіркою, але ще вона хоче стати скрипалькою, астронавткою, хоче танцювати, зніматися в кіно. Як тільки вона побачить щось нове, з кимось познайомиться, одразу хоче таку ж професію. І це нормально, мені це подобається. Їй 10 років, у неї ще все життя попереду».
Раніше стало відомо, що Даніель Салем втратив на війні рідного брата.282
Читайте нас у Facebook
Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті