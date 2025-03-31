Діючий військовий став ведучим проєкту «Зважені та щасливі»: оголошено повний склад експертів

Став відомим тренерський та експертний склад десятого сезону популярного проєкту «Зважені та щасливі». Тренеркою проєкту знову буде Марина Боржемська у парі з найсильнішим чоловіком планети Олександром Новіковим. Наставниця з правильного харчування — лікарка-дієтологиня Світлана Фус.

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Девіз проєкту — «Сильні духом — сильні тілом!» Новий ведучий «Зважених» — діючий військовий, актор та телеведучий Даніель Салем (на фото у заголовку). У 2022 році він долучився до лав ЗСУ, виконує бойові завдання у складі розвідувально-диверсійного підрозділу «12 друзів Оушена» під позивним «Сойєр». Для зйомок у проєкті він бере накопичену відпустку.

— Якщо ти сам не візьмешся за справу, то ніхто за тебе цього не зробить, — сказав, коментуючи участь у проєкті, Салем. — Треба працювати над собою, бо тільки так можна бути корисним цьому світу… А без здоров’я ти не зможеш бути сильним у повному сенсі цього слова. Тому я хочу навчити учасників проєкту того, чого навчила мене моя донечка ще 10 років тому, — любити себе. Піклуватися про себе, цінувати своє здоров’я — це не егоїзм. Це означає мати можливість та сили допомагати своїм, бути підтримкою для своєї родини, для своїх дітей.

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Підопічні Марини Боржемської багато сезонів поспіль ставали переможцями шоу.

— Я інколи буваю жорстка в роботі, але також я дуже відчуваю людей, — прокоментувала тренерка. - Тому завжди підтримаю, направлю, зроблю усе, щоб людина почувалася комфортно під час тренувань.

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Раніше тренерка Марина Боржемська розповідала про пошуки кохання.

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