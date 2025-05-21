«Круть!»: мережа відреагувала на світлину відомого музиканта та військового

На цьогорічному Каннському кінофестивалі було представлено документальний фільм «Боно: історії капітуляції». Його автором став всесвітньо відомий фронтмен гурту U2 Боно. Під час показу музикант підтримав Україну, ще раз привернувши увагу всього світу до війни.

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Разом з Боно червоною доріжкою Канн пройшов також його друг, відомий актор, який підтримує Україну, Шон Пенн. Разом з ним були ветерани війни й ведучий та військовий Культурних сил України Коля Сєрга.

— Дякую! - промовив Боно після показу стрічки. - Слава Україні! І хай живе Франція!

На своїй сторінці у соціальній мережі Коля Сєрга виклав світлину з червоної доріжки, де позує поруч з побратимами, Боно та Шоном Пенном.

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Коля Сєрга на червоній доріжці з побратимами, Боно та Шоном Пенном

Підписники подякували Миколі за те, що він робить, але були й ті, хто не сприйняв появи військового у Каннах.

«Дякую, за все що ви робите», — написали у коментарях.

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«Круть, пишаємось!» — відреагували на новину.

«Яка крута фотографія, історична!» — вирішили у мережі.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Коля Сєрга запропонував Лободі виступити перед захисниками на передовій.

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