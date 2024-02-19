Лідер культового гурту U2 Боно на концерті в Лас-Вегасі закликав США допомогти Україні

Лідер культового гурту U2 Боно, який з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну, виступав у травні 2022 року в київському метро, вразив потужним вчинком. Під час концерту в Лас-Вегасі він звернувся зі сцени до публіки, влади США, аби вони підтримали нашу країну та «надали українцям усе, чого вони потребують».

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Боно нагадав, що повномасштабне терористичне вторгнення в Україну триває вже майже два роки. Музикант підкреслив, українці борються не лише за свою свободу, а й за свободу всього світу. За його словами, якщо припинити допомагати зараз, то агресія Росії захопить наступні країни.

«Америка, ти така щедра! Але даймо цим людям все, чого вони потребують. Бо вони борються за нашу свободу, а не лише за свою. Наступного тижня буде два роки, як Путін вторгся в Україну, намагаючись знищити важко здобуту свободу 41 мільйона людей. Наступними можуть бути Польща, Литва, Східна Німеччина. Хтозна, куди далі ця людина може піти. Або не піти», — сказав Боно зі сцени. Відео з концерту оприлюднили в Telegram-каналі фандрейзингової платформи United 24.

Він також підкреслив ціну, яку платить український народ за свою свободу та право на існування у своїй країні.

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«Для цих людей „свобода“ — це не просто слово із пісні. Для цих людей „свобода“ — найважливіше слово у світі. Настільки важливе, що українці б'ються й гинуть за нього», — додав Боно.

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Нагадаємо, після виступу в столичній підземці Боно відвідав понівечену окупантами Бучу.

В одному зі своїх віршів музикант назвав Путіна психопатом, а президента України Володимира Зеленського — святим.

Також «ФАКТИ» писали про те, що багато світових знаменитостей підтримали нашу країну. Дан Балан на своєму концерті звернувся до наших співвітчизників українською та присвятив їм символічну пісню Freedom.

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Джордж і Амаль Клуні закликають розслідувати військові злочини росії в Україні.

Фото: instagram.com/u2.bono

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