Перевірка на щирість: Коля Сєрга запропонував Лободі виступити перед захисниками на передовій

Відомий український музикант Коля Сєрга, який з перших днів війни служить в ЗСУ та мобілізує культурний десант, заявив, що готовий взяти на перевиховання співачку Світлану Лободу. Він запропонував їй поїхати до наших захисників на передову та виступити перед ними, підтримати і проявити свої щирі емоції.

«Не знаю, чи можна про це розказувати. Сьогодні якраз говорили про те, щоб ми взяли на перевиховання Лободу. Це так, поки здалеку зайшли. Скажімо так, дали їй можливість виступати для хлопців на передовій», — сказав Коля Сєрга на шоу Жені Яновича.

Артист також розповів, що його «Культурний десант» виступає по всій лінії фронту, але не всі зірки погоджуються їхати на передову. Коля вважає, що якби Лобода поїхала до хлопців у гарячі точки, то ставлення до неї могло би змінитися. Та й вона сама по-іншому би подивилася на ситуацію.

«Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше культурних діячів поїхало туди, бо це дуже велика відповідальність. Вони йдуть туди, виховуються, повертаються. Це вже інші культурні діячі з іншим поглядом. Повертаючись до Лободи та інших артистів, які після повномасштабного вторгнення робили кроки назад, завжди є другий шанс, ніколи не закриті ці двері. Але таким артистам потрібно починати не з нуля, а з мінусу і пройти через пекло. Тому якщо Світлана приїде, подивиться в очі хлопцям, тим, хто воює за країну, і знайде слова і покаяння, і зможе пройти через нього, супер, це буде прикладом для багатьох інших. Але чи пройде вона — подивимося», — сказав Коля.

Хоча він не впевнений, що співачці зрадіють на фронті. Все залежатиме від того, наскільки артистка виявиться щирою.

«Буде зрозуміла щирість її помислів. Якщо вона просто хоче відбілити медійну репутацію, то вона дуже швидко здасться. А якщо всередині дійсно щось переключилося, то вона піде на це. Якщо вона піде, то вона пройде через пекло. Але тоді вона вийде відновленою. Проєкт „Ду-ду-ду Свєтку Лободу“ називається», — серйозно чи жартома сказав Сєрга.

Артистка поки на слова Колі не відреагувала.

Нагадаємо, Світлана Лобода на початку російського вторгнення виїхала з Москви, де жила й працювала останнім часом. Вона звернулася до українців і розпочала масштабні збори. Артистка виділила кілька мільйонів гривень на відбудову багатоквартирних будинків в її рідному Ірпені.

Попри все концерт Лободи у Києві скасували через скандал.

Також надала квартиру в Києві та перерахувала 100 тисяч гривень для постраждалих від з затоплених районів Херсонщини.

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