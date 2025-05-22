Терезам важливо відстояти свої кордони, а Близнюкам не витрачати час на порожні розмови: гороскоп на 22 травня

Деяким знакам зодіаку обов'язково пощастить до кінця тижня. А що чекає на всіх представників зодіакального кола у четвер, 22 травня, розповідає гороскоп, складений професійними астрологами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Овнам не варто нав'язувати свою думку оточенню. Можливі важливі новини, пов'язані з роботою чи фінансовими питаннями. День також вдалий для завершення старих справ й наведення порядку.

Телець

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День потребує гнучкості. Можливі несподівані пропозиції чи зміни у планах. Ви зможете знайти вихід навіть із заплутаної ситуації. Подумайте, що вас справді тішить, і направте туди свою енергію.

Близнюки

Близнюкам не варто розпорошуватися і не витрачати час на порожні розмови. У фінансових питаннях будьте особливо уважні: є ризик помилитися через поспіх.

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Рак

День підходить для вирішення особистих питань, примирень та зізнань. Можливі зміни вдома чи колі близьких. Намагайтеся не замикатися у собі й відкрито говорити про свої бажання.

Лев

День сприятливий для виступів, переговорів та творчих починань. Можливі несподівані компліменти чи знаки уваги — приймайте їх з гідністю.

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Діва

Відмінний день для роботи, планування, самоаналізу та наведення порядку у думках. Можливі корисні поради з боку, які допоможуть ухвалити правильне рішення.

Терези

Терезам важливо відстояти свої кордони і бути чесним із собою. Можливі ситуації, де доведеться зробити вибір. Фінансові питання вирішаться вдало, якщо ви проявите ініціативу.

Скорпіон

День підходить для таємних справ, досліджень, внутрішньої роботи. Можливі одкровення, які змінять погляд на близьких чи на себе. Не провокуйте конфлікти. У роботі не варто ділитися планами.

Стрілець

День підходить для поїздок, нових знайомств та навчання. У роботі можливі пропозиції, пов'язані з розширенням горизонтів. Довіртеся долі, але не забувайте про здоровий глузд.

Козоріг

У Козорогів можливі важливі зустрічі чи розмови, які визначать напрямок найближчих тижнів. Не бійтеся проявити жорсткість, якщо йдеться про принципи. День сприятливий для роботи з документами та офіційними структурами.

Водолій

День принесе Водоліям несподівані ідеї, зустрічі та навіть спонтанні пригоди. Але у справах важливо не втрачати уваги: дрібні помилки можуть коштувати часу.

Риби

Рибам не варто забувати про власні межі. У справах краще не поспішати — важливіша якість, ніж швидкість. В особистому житті можлива ностальгія чи бажання повернутися до минулого. Але важливо перебороти себе та рухатися лише вперед.

А що обіцяє фінансовий Таро-гороскоп на травень усім знакам зодіаку, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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