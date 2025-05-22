«Нам стає все більш очевидним, що путін грає в ігри»: у Сенаті США готові затвердити антиросійські санкції, незважаючи на позицію Трампа

В той час, як американський президент Дональд Трамп відмовляється посилювати тиск на росію, більшість сенаторів США вважають, що господар кремля володимир путін уникає перемовин.

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Про це, зокрема, в мережі Х писав американський сенатор республіканець Ліндсі Грем — один із авторів законопроєкту з посилення антиросійських санкцій.

Він, зокрема, згадав про свою зустріч з послом Китаю в США Сє Феном, на якій вони обговорювали низку питань, в тому числі й щодо війни в Україні.

«Посол нагадав мені, що позиція Китаю на початку полягала в тому, щоб досягти миру через діалог, і я сказав йому, що погоджуюся з цією концепцією. Я сподіваюся, що ми зможемо мати справжній діалог, який був недосяжним, коли справа доходить до путіна. Поєднання припинення вогню зі щирими переговорами може призвести до почесного та справедливого миру», — зазначив Грем та додав, що переважна більшість Сенату США вважає, що путін уникає справжніх переговорів.

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На його думку, господар кремля сподівається на те, що з часом шляхи США та їхніх союзників розійдуться. А це, як зауважив сенатор, було б серйозним прорахунком, який може вплинути на Китай та інші країни, які продовжують підтримувати російську економіку, що базується на нафті.

«Президент Трамп має рацію: час припинити цю кровопролиття», — заявив Ліндсі Грем.

Тим часом журналіст Остап Яриш повідомляє, що в Сенаті «помітно зростає нетерплячість щодо введення санкцій проти росії» — проєкт закону, який розробили республіканець Грем та сенатор-демократ Річард Блументаль, підтримуєть вже 81 сенатор зі 100.

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Він нагадав, що окрім прямих санкцій, законопроєкт передбачає вторинні санкції і введення 500% тарифу на імпорт від країн, які купують російську нафту, газ, уран, та інші продукти. Насамперед, це стосується Китаю.

Журналіст зазначає, що наразі республіканці чекають «зеленого світла» від Дональда Трампа, щоб винести ініціативу на голосування — цю позицію підтримує лідер республіканської більшості сенатор Джон Тун та частина партії. Втім, серед республіканців й є інші позиції.

Так, сенатор Кевін Креймер з Північної Дакоти заявив, що поважає цю позицію, але «в якийсь момент ви просто не зможете ігнорувати 81 підпис».

Сенатор з Індіани Тодд Янга: «Мені не потрібні нічиї вказівки. Я чекав уже досить довго. Мені досить ясно, що Путін водить нас за носа уже кілька місяців, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти. Ми маємо винести законопроєкт на голосування і покарати путіна».

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Сенаторка з Айови Джоні Ернст: «Ми хочемо рухатися вперед — щоб путін знав, що ми налаштовані серйозно. Він морочить президенту Трампу голову. Нам це не подобається».

Журналіст наголошує, що багато хто у США чекав на введення санкцій після зустрічей з росіянами в Стамбулі та їхнаьої відмови від перемир'я. Але Трамп заявляв, що не вводитиме санкції, аби «не зробити гірше» та сподіваючись на прогрес.

Втім, автори санкційного проєкту закону Грем та Блументаль заявили, що якщо в найближчі дні росія не представить серйозного плану щодо перемирʼя, США не будуть зволікати. А деякі сенатори виступають за те, що винести законопроєкт на голосування після вихідного Дня памʼяті (Memorial Day) — 26 травня.

Ексклюзивне інтерв'ю «У Трампа зараз немає нічого, що б запропонувати путіну, а у путіна — Трампу», — політолог Олег Саакян" читайте на нашому сайті.

Фото зі сторінки Остапа Яриша

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