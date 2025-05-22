Трамп вперше визнав, що путін не хоче припинення війни, але тиснути на росію не буде

Те, що росія не збирається завершувати війну в Україні, після переговорів із господарем кремля володимиром путіним, визнав і президент США Дональд Трамп. Проте американський лідер не збирається посилювати тиск на росіян, про що він і повідомив європейським лідерам після телефонної розмови з президентом росії.

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Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, знайомі з деталями розмови. Трамп визнав, що путін не готовий до завершення війни в Україні, оскільки вважає, що він перемагає, зазначає «УП».

«Це визнання підтвердило те, у що давно вірили європейські лідери щодо путіна, але вперше вони почули це з вуст Трампа. Воно також суперечить публічним заявам Трампа, де він неодноразово стверджував, що путін щиро прагне миру», — зазначили джерела і додали, що незважаючи на це, президент США не погодився посилити тиск на рфа. Хоча перед спілкуванням з російським диктатором Трамп і не виключав, що може ввести санкції, якщо росія відмовиться від припинення вогню.

«Хоча ця спроба не привела до введення нових санкцій, європейці все ж таки побачили певний позитив. Процес допоміг прояснити для всіх, включаючи Трампа, позицію путіна: поки він не готовий зупинити війну. Для Європи це стало підтвердженням того, що підтримка України значною мірою лягатиме на їхні плечі. За словами джерела, в Європі вважаюать, що США не припинятимуть експорт американської зброї, поки її оплачуватимуть Європа чи Україна», — йдеться у публікації.

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