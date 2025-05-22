«Ми так намагалися вберегти наших дітей від новин про війну, що пропустили щось дуже важливе. І продовжуємо пропускати», — Інна Совсун

Пройшло три роки з того часу, як захисники Маріуполя вийшли з «Азовсталі» — понад 800 «азовців» вже більше тисячі днів перебувають у полоні у росіян . В Україні періодично відбуваються акції FreeAzov, що нагадують про наших військовополонених. Про те, що українці, зокрема й молодь, не повинні забувати про військовополонених, і те, що багато школярів зараз погано знають новітню історію країни, пише народна депутатка України Інна Совсун.

«У неділю біля пам'ятника Сковороді була акція FreeAzov, — пише Інна Совсун. — Позаду мене йшла пара — хлопець із дівчиною, і тут він каже: «Ну, от це за «Азов» виходять чисто тому, що про них кіно зняли, й вони стали медійними».

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Я настільки ох… остовпіла, що навіть не знала, як на це реагувати.

Знаєте, для більшості з нас війна — це нічні атаки «Шахедів», після яких пишеш «дякую ППО» і невиспаний йдеш на роботу. А для когось — це третій рік очікування близьких з полону. Коли постійно питаєш себе, чи робиш достатньо. Коли женеш думки про тортури, психологічний тиск і відсутність медичної допомоги.

Ми не маємо права відгороджуватися від тих, чий тягар неспівставний з нашим. І не маємо права забувати чин оборонців Маріуполя, які ціною своїх життів і свободи захистили те, що ми маємо зараз. І маємо говорити про це з нашими дітьми.

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Вчора моя команда побувала в одній школі на Київщині. Десятикласники не розуміють, що таке Майдан, не знають, коли й чому почалася війна. Кілька батьків нещодавно влаштували скандал, чому це діти плетуть сітки, це ж експлуатація дитячої праці.

А директорка ще однією школи сказала, що, схоже, ми так намагалися вберегти наших дітей від новин про війну, що пропустили щось дуже важливе. І продовжуємо пропускати".

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