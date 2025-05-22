- 18:37 Зламали 10 тисяч камер відеоспостереження: як росія шпигує за поставками зброї в Україну
- 18:34 Накопичилося понад 10 мільярдів гривень: чи пропадуть пенсії у тих, хто не зміг виїхати з окупованої території
- 18:17 Гірчицею — по довгоносику: як правильно приготувати корисний розчин для малини
- 18:16 На вихід: найтитулованішого футболіста у 123-річній історії клубу попросили з «Реала»
- 17:56 Так боляче: мережа відреагувала на кліп популярного співака
- 17:22 Чому королева Єлизавета не хотіла жити з Меган Маркл: стала відома причина
- 16:57 Доля простягне руку допомоги: на п'ять знаків зодіаку чекають на сюрпризи наприкінці тижня
- 16:31 «Я був з ним у полоні»: завдяки акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти у Варшаві вдалося дізнатися про долю солдата з Полтавщини
- 16:06 Сирні булочки: з будь-якою начинкою та без шкоди для фігури
- 15:57 Тобі личить: колишня учасниця «Холостяка» чекає на дитину
- 15:24 Трамп заявив лідерам Європи, що переконаний у перемозі росії, попри втрату темпу її наступу на фронті, — ЗМІ
- 14:51 «Сьогодні треба говорити не про припинення війни, а про перемогу України. Якщо не говорити про перемогу — буде поразка», — Андрій Клименко
«Ми так намагалися вберегти наших дітей від новин про війну, що пропустили щось дуже важливе. І продовжуємо пропускати», — Інна Совсун
«У неділю біля пам'ятника Сковороді була акція FreeAzov, — пише Інна Совсун. — Позаду мене йшла пара — хлопець із дівчиною, і тут він каже: «Ну, от це за «Азов» виходять чисто тому, що про них кіно зняли, й вони стали медійними».
Я настільки ох… остовпіла, що навіть не знала, як на це реагувати.
Знаєте, для більшості з нас війна — це нічні атаки «Шахедів», після яких пишеш «дякую ППО» і невиспаний йдеш на роботу. А для когось — це третій рік очікування близьких з полону. Коли постійно питаєш себе, чи робиш достатньо. Коли женеш думки про тортури, психологічний тиск і відсутність медичної допомоги.
Ми не маємо права відгороджуватися від тих, чий тягар неспівставний з нашим. І не маємо права забувати чин оборонців Маріуполя, які ціною своїх життів і свободи захистили те, що ми маємо зараз. І маємо говорити про це з нашими дітьми.
Вчора моя команда побувала в одній школі на Київщині. Десятикласники не розуміють, що таке Майдан, не знають, коли й чому почалася війна. Кілька батьків нещодавно влаштували скандал, чому це діти плетуть сітки, це ж експлуатація дитячої праці.
А директорка ще однією школи сказала, що, схоже, ми так намагалися вберегти наших дітей від новин про війну, що пропустили щось дуже важливе. І продовжуємо пропускати".
Фото із соцмережі
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.179
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Королева Пентаклів», Козорогам — «Король Кубків», а Тельцям — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 22 травня