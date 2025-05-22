Детективи Національного антикорупційного бюро України потрапили у корупційний скандал. Про це йдеться у розслідуванні Informator.ua.

Так, за даними видання, заступник керівника підрозділу НАБУ Роман Н. за останні роки придбав для родини кілька об’єктів елітної нерухомості у Києві.

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«На тещу було придбано квартиру в елітному ЖК „Шервуд“ в Києві… У період з 2018 по 2020 рр. у квартирі по документах „зменшили“ площу. Внаслідок маніпуляцій була зроблена переоцінка житла із зниженням вартості квартири майже втричі: з 98 тис. доларів США до близько 37 тис. доларів. З такою ціною квартиру подарували дружині Н. і вона з’явилася у декларації детектива за 2020 рік. Насправді квартири в цьому будинку з ремонтом та такою площею коштують сьогодні від 200 тис. доларів», — йдеться у матеріалі Informator.

За подібною схемою перейшла у власність дружини Н. ще одна квартира, пише видання. Крім житла, родина користується елітною автівкою, задекларованою за майже вдвічі нижчою ціною.

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Інший співробітник НАБУ Валентин Ш., який очолює один з підрозділів Бюро, протягом кількох років декларував значні суми готівки, пише Informator.

«Ш. просто декларував щороку як готівкові заощадження великі суми грошей: у 2017 р. — 425 тис. грн, у 2019 р. — 521 тис. грн, у 2020 — 619 тис. грн, у 2021 — 625 тис. грн, у 2024 — 670 тис. грн. Ці суми подекуди становили 2/3 його офіційних доходів за рік. А у 2024 році взяв та вивів з країни 4 350 725 грн», — йдеться в розлідування видання.

Як з'ясували журналісти, дружина Ш. з початку повномасштабної війни перебуває в Європі та США, але отримує державну соціальну допомогу в Україні.

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Окрім приховування доходів Валентин Ш., як пише Informator, був причетний до спроби уникнення мобілізації його знайомим, який перебував у розшуку.

«Друга Ш. з купою готівки в машині зупинили вночі. Звісно перевірили документи і виявилося, що той — у розшуку. Ш. приїхав прямо вночі „порєшать“, але так „нарєшав“, що разом з другом-ухилянтом отримав обвинувачення. Ш. керівництво НАБУ відмазало від суду, а його друга-ухилянта — від мобілізації», — зазначають автори розслідування.

Informator рекомендує Національному агентству з питань запобігання корупції розпочати перевірку щодо зазначених осіб.

«У НАЗК — непочатий край роботи. Складається враження, що якого детектива НАБУ не перевір — знайдеш підозрілі махінації: з грошима, автівками, квартирами, будинками. Усі ці випадки доведеться розслідувати і дати їм юридичну оцінку, як того вимагає закон», — йдеться в матеріалі.

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ЗМІ не вперше порушують питання недоброчесності працівників НАБУ. Бюро створювалося у 2015 році як ключовий орган боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. Однак останнім часом кількість скандалів довкола його діяльності зростає. У суспільстві дедалі активніше звучать заклики до створення нової ефективної антикорупційної інституції.

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